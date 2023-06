BioMaxima zakończyła budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z adaptacją nowej powierzchni magazynowej i biurowej w obiekcie przy ul. Vetterów 3 w Lublinie, podała spółka. Nowy 3 kondygnacyjny budynek produkcyjny o pow. użytkowej 1300 m2 pomieści nowy wydział produkujący systemy AST, a także rozbudowany wydział produkcji testów i odczynników oraz diagnostyki molekularnej. Istniejący budynek magazynowy i biurowy 1050 m2 został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb spółki.

W wyniku realizowanej inwestycji, oprócz wprowadzenia nowego asortymentu, uzyskana automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych pozwoli zwiększyć wydajność produkcji. BioMaxima szacuje, że powyższe inwestycje dadzą potencjał, aby w perspektywie 3 lat od ich zakończenia uzyskać dodatkowe przychody w segmencie mikrobiologii, oznaczania lekowrażliwości, szybkich testów, oraz diagnostyki molekularnej, docelowo na poziomie pomiędzy 45 a 75 mln zł rocznie, podano.

"Spółka przystąpiła już do wyposażania wydziałów produkcyjnych i laboratoriów. Następnym etapem będzie rozbudowa mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii w budynku istniejącego zakładu. Modernizacja powinna zakończyć się pod koniec III kw. 2023 r. W wyniku zrealizowanych inwestycji spółka będzie dysponowała w Lublinie łącznie infrastrukturą o pow. 6000 m2" - czytamy w komunikacie.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od 2022 r.

