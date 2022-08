Reklama

"Jest to trudny okres na inwestycje. Ciężko pozyskać potrzebne urządzenia, a ich terminy dostawy w umowach zapisane są na początek przyszłego roku. Na ten rok przewidziana w strategii kwota ok. 6 mln zł pewnie zostanie zrealizowana, mamy też nadwyżki z poprzednich lat, więc zobaczymy jak to się skończy" - powiedziała dyrektor finansowa Machnikowska-Żółtek podczas telekonferencji.

"W 2020 i 2021 r. inwestycje były mniejsze z powodu pandemii i obaw o przyszłość. W 2022 r. byłyby dużo większe, skumulowane, jednak terminy dostaw urządzeń są bardzo odległe. Na pewno nakłady się skumulują w kolejnych latach" - dodał prezes Adam Żurawski.

W I poł. 2022 r. Aplisens przeznaczył 4 mln zł na inwestycje, w tym 2,7 mln zł na zakup maszyn i urządzeń oraz 1,3 mln zł na badania, rozwój i certyfikaty.

W maju br. Aplisens zakładał, że jego nakłady inwestycyjne wyniosą około 8 mln zł w 2022 r.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

