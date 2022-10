"Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie była ciekawa, a wszystkie główne indeksy w jej drugiej części wybroniły się przed spadkami. Duży wpływ na to miało dobre zachowanie giełd amerykańskich, gdzie S&P500 w czasie zamykania handlu w Warszawie rósł o ok. 2 proc." - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał również, że poziom odbicia WIG20 nie jest przypadkowy, gdyż indeks pod koniec ubiegłego tygodnia testował dolne ograniczenie średnioterminowego kanału spadkowego.

"Na WIG20, WIG i sWIG80 po dzisiejszej sesji utworzyły się formacje młotów (jedna ze świecowych formacji odwrócenia trendu spadkowego – PAP), co w połączeniu z miejscem odbicia, wyprzedaniem rynku oraz dobrym zachowaniem indeksów z USA tworzy bazę do korekcyjnego odbicia" – powiedział analityk.

Jak wskazał ekspert, warunkiem kontynuacji wzrostów naszej giełdy jest utrzymanie dobrych nastrojów na giełdach w USA.

"Dla mnie potwierdzeniem, że na polskim rynku dzieje się coś nieco bardziej pozytywnego, byłoby pokonanie przez WIG20 pierwszych oporów, które moim zdaniem znajdują się na 1.450 pkt." – dodał analityk PKO BP.

Analityk zwrócił uwagę na pozytywny jego zdaniem obraz indeksów grupujących spółki z branży gier, które co najmniej od kilku tygodni zachowują się lepiej od rynku.

"Te indeksy w ostatnim czasie wybijały się ponad rynek pokazując, że coś pozytywnego dzieje się na spółkach z tego sektora. Dzisiejsza sesja taki pozytywny obraz potwierdza, a indeksy te pokonały pierwsze opory. Być może jest to pierwsza jaskółka, która pociągnie za sobą resztę rynku" – dodał analityk PKO BP.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 0,66 proc. do 1.386,96 pkt., a WIG zyskał 0,74 proc. do 46.312,48 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,54 proc. do 15.980,81 pkt., a mWIG40 o 1,36 proc. do 3.600,8 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,814 mld zł, z tego 0,692 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały CD projekt (103 mln zł) oraz PKO BP(77 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były umiarkowanie pozytywne, choć w pierwszych godzinach poniedziałkowego handlu główne indeksy spadały. W tym okresie DAX rósł o 0,73 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 0,35 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,6 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy notowały mocne wzrosty: Nasdaq100 rósł o 1,7 proc., S&P500 o 2,1 proc., a DJI zyskiwał 2,25 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 11 z 15 indeksów. Najwięcej zyskały WIG-Górnictwo (5,88 proc.), WIG-Gry (3,04 proc.) i WIG-Motoryzacja (2,93 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Odzież (-0,86 proc.), WIG-Paliwa (-0,84 proc.) oraz WIG-Banki (-0,46 proc.).

W WIG20 największe wzrosty zanotowały akcje KGHM (6 proc. do 92,92 zł), a o ponad 5 proc. w górę poszły akcje 3 spółek: Cyfrowego Polsatu (5,61 proc.), JSW (5,4 proc.) oraz CD Projekt (5,13 proc.).

W gronie liderów wzrostów był również Orange Polska (3,63 proc.), czyli drugi przedstawiciel branży telekomunikacyjnej w WIG20.

Po płaskim rozpoczęciu sesji, już w pierwszej godzinie notowań na minusy przeszły akcje PKN Orlen i przez większość sesji konsolidowały się między poziomami 51,5 a 53 zł za akcję. PKN zakończył notowania na 1,23 proc. minusie na poziomie 52,88 zł.

Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, iż Orlen Unipetrol uruchomił w czeskim zakładzie w Litvinovie instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD). Jak podała PKN, roczna produkcja ma wynieść do 26 tys. ton. Poszerzając swoje portfolio o DCPD, Grupa Orlen znalazła się w gronie czterech największych producentów tego produktu w Europie.

W poniedziałek słabo zachowywały się wchodzące do WIG20 banki, które przez całą sesję pozostawały na minusach, choć skala spadków pod koniec notowań uległa znacznemu zmniejszeniu.

Dla sektora bankowego słabe było otoczenie rynkowe, po tym jak swapy ryzyka kredytowego dla banku Credit Suisse wzrosły do rekordowych poziomów, a jego akcje spadały 8 proc. do historycznych minimów, tracąc od początku roku ok. 59 proc. Według ICE Data Services swapy powiązane z Credit Suisse wskazują na około 23-proc. szanse, że szwajcarski bank nie wywiąże się ze swoich obligacji w ciągu pięciu lat.

Dziennik „Financial Times” poinformował, że kierownictwo szwajcarskiego banku prowadzi rozmowy z głównymi inwestorami, aby uspokoić ich w obliczu rosnących obaw o kondycję finansową szwajcarskiego pożyczkodawcy.

W takim otoczeniu banki z WIG20 zamknęły się na minusach. Najmocniej, o 2,5 proc. spadł kurs mBanku, Pekao zniżkował o 1,09 proc., Santander Bank Polska o 0,71 proc., a PKO BP o 0,18 proc.

W gronie najsłabszych spółek z WIG20 było także Allegro (-1,44 proc. do 21,23 zł), którego kurs zbliżył się do historycznych minimów z czerwca br.

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniej w górę poszły akcje Bumechu (22,98 proc. do 57,9 zł), choć na początku sesji ich kurs spadł do 44,40 zł notując najniższe poziomy od wrześniowego szczytu.

W tym segmencie rynku ponad 5 proc. wzrosty zanotowały także akcje Tauronu (5,08 proc.) oraz Ten Square Games (5,32 proc.), dla którego portal Sensor Tower szacuje wrześniowe przychody na około 6 mln USD, tyle ile w sierpniu.

Po ok. 5 proc. spadkach z początku poniedziałkowych notowań, na 4,87 proc. plusie zamknęły sesję akcje Grupy Pracuj, kontynuując poprawę nastrojów z końca ubiegłego tygodnia.

Najsłabiej w mWIG40 sesję zakończył akcje Mabionu (-3,64 proc.) oraz Huuuge (-2,01 proc.). Portal Sensor Tower szacuje, że przychody z gier Huuuge Games we wrześniu wyniosły ok. 15 mln USD, wobec szacowanych miesiąc wcześniej 17 mln USD.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów był Erbud (8,4 proc.), a o 7,84 proc. przy ponad 8 mln zł obrotu w górę poszedł kurs Sunex.

Sunex szacuje, że jednostkowy poziom przychodów ze sprzedaży zrealizowany w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 81,86 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 163 proc. Narastająco, od początku 2022 r. jednostkowy przychód ze sprzedaży wyniósł ok. 196,4 mln zł (+132,6 proc. rdr).

Na 1,86 proc. plusie sesję zakończyły natomiast akcje Grodna, a spółka szacuje, że narastająco od początku roku obrotowego, tj. w okresie pierwszego półrocza 2022/23 (kwiecień-wrzesień), skonsolidowane przychody wyniosły 585,9 mln zł wobec 541,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 8,1 proc. rdr. Jak powiedział prezes Grodna Andrzej Jurczak segment OZE wraz z obszarami uzupełniającymi pozostanie motorem grupy w najbliższych kwartałach.

W gronie małych spółek z sWIG80 najsłabiej poniedziałkowe notowania zakończyły akcje Serinus Energy, Votum oraz Rafako, których kursy poszły w dół w przedziale od 4,8 do 4,2 proc.

Na szerokim rynku najmocniej, o 59,88 proc. do 11 zł wzrosły akcje Medicalgorithmics, choć w czasie sesji ich kurs sięgnął już 14 zł. Biofund Capital Management LLC podpisał umowę dotyczącą objęcia 49,99 proc. głosów na WZ Medicalgorithmics za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100 proc. akcji w Kardiolytics Inc. Transakcja ma łączną wartość 220,3 mln zł.