"Dzisiejsza sesja przebiegła w relatywnie dobrych okolicznościach i była udana. Było to pokłosiem chwilowego spadku awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych po udanym wczorajszym handlu w USA, gdzie S&P500 zaczął co prawda handel na ujemnych poziomach, ale ostatecznie zakończył sesję na 2,6 proc. plusie. To, że optymizm powrócił krótkoterminowo do inwestorów, było widać też od rana na rynkach azjatyckich. Niemniej jednak końcówka handlu stała już pod znakiem spadku aktywności ze strony popytowej" - powiedział Cinikas.

"Motorem napędowym dzisiejszych wzrostów były przede wszystkim największe spółki. Indeks WIG20 był dziś najlepszy w Europie pod względem stopy zwrotu. W krótkim terminie takim technicznym impulsem do kontynuacji odbicia byłoby wyjście indeksu powyżej poziomu 1.450 pkt., czyli październikowych szczytów. To dawałoby szansę utworzenia formacji podwójnego dna i ewentualnie aprecjacji w kierunku wrześniowych szczytów w okolicy 1.600 pkt. Natomiast średnioterminowo wciąż indeks jest w trendzie spadkowym" - dodał.

Analityk poinformował, że dla rynku wciąż kluczowe są kwestie kształtowania polityki monetarnej przez globalne banki centralne, szczególnie Fed i EBC, oraz kwestia ograniczania inflacji. Jak wskazał, podwyżki stóp procentowych są naturalnie środowiskiem negatywnym dla akcji.

"Kolejny tydzień na rynkach powinien przebiegać pod dyktando danych makro, dotyczących inflacji. W środę zostanie opublikowany finalny szacunek inflacji HICP w strefie euro za wrzesień. W Polsce z kolei tydzień rozpocznie się publikacją inflacji bazowej za wrzesień, co też może być elementem, który krótkoterminowo wpłynie na kształtowanie się rynku akcyjnego" - powiedział Lukas Cinikas.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 2,85 proc. do 1.397 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,45 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,49 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 2,08 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniejsze były w piątek WIG-Odzież (+5,5 proc.) i WIG-Banki (+3,2 proc.). Największy spadek zanotował z kolei WIG-Energia (-1,6 proc.) i WIG-Chemia (-1,5 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.005 mln zł, z czego ok. 889 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowaną spółką było Allegro (206 mln zł), które jednocześnie odnotowało największy wzrost w indeksie WIG20 - akcje tej spółki podrożały w piątek o 8,1 proc.

Sesję na wyraźnych plusach zakończyły także LPP (+6,7 proc.), Kęty (+6,2 proc.), Santander (+5,4 proc.) i mBank (+4,3 proc.).

Pozostałe banki z indeksu - PKO BP i Pekao - zanotowały odpowiednio 3 proc. i 3,4 proc. zwyżkę.

O ponad 3 proc. wzrosły ponadto kursy PZU, Cyfrowego Polsatu, Orange i Dino Polska.

Jedyną spółką na minusie było PGE, które straciło w piątek 1,6 proc.

W mWIG40 najsilniej wzrósł ING Bank Śląski - o 4,4 proc. O 2,6 proc. poszły w górę Mercator i Kernel, a o 2,5 proc. Bank Millennium. Ponad 2 proc. zwyżki zanotowały ponadto PKP Cargo, Budimex i Benefit Systems.

O 0,5 proc. do 372 zł wzrosły notowania Inter Carsu, dla którego analitycy BM mBanku, w raporcie z 7 października, rozpoczęli wydawanie rekomendacji od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 554 zł za akcję.

Największą przeceną były z kolei dotknięte akcje Eurocashu (-4,5 proc.), Grupy Azoty (-3,4 proc.) i Comarchu (-3,4 proc.).

W sWIG80 liderami wzrostów okazały się: CI Games (+5 proc.), Onde (+4,7 proc.) i Lubawa (+4,3 proc.). O 4,9 proc. wzrósł kurs Unimotu, a o 4,3 proc. Polic. Ponad 3 proc. zwyżki zanotowały Playway, Pekabex, Sanok, PCF Group, AB i IMC.

Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 znalazły się Sygnity i Sunex, których kursy spadają odpowiednio: o 8 proc. i 5,2 proc.

Na ok. 1,6 proc. minusie zakończył sesję Photon Energy. Spółka podała, że zwiększyła wartość emisji zielonych obligacji o 10 mln euro, do wartości nominalnej 75 mln euro, a wpływy z emisji przeznaczy na dalsze finansowanie rozwoju i budowy własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych.