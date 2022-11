Asbis podwyższył prognozę przychodów na ten rok o ok. 17% (wobec górnego zakresu pierwotnej prognozy) do 2,6-2,8 mld USD oraz prognozę zysku netto - odpowiednio o ok. 42% do 70-74 mln USD, podała spółka.

Reklama Reklama "Zgodnie z zapowiedziami dokonaliśmy rewizji naszej prognozy i zdecydowaliśmy o podwyższeniu jej. Od dawna mówimy, że naszym celem jest wypracowanie wyższej zyskowności, nie walczymy wyłącznie o przychody. Widać to w naszej prognozie, w której podnosimy poziom zysku netto na 2022 r. aż o 42%. Po bardzo trudnym początku roku i wybuchu wojny w Ukrainie bardzo szybko zaktywizowaliśmy inne rynki, które do tej pory nie były dla nas priorytetowe. Tym samym wzrostowe kraje Centralnej Azji, z Kazachstanem na czele, oraz kraje Bliskiego Wschodu, stały się naszymi wiodącymi rynkami. Mamy dalsze plany rozwoju, nie tylko terytorialnego, ale też produktowego oraz dywersyfikacji naszej działalności, o których będziemy informować rynek w niedalekiej przyszłości" - powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie. Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2022 r. wynika z: - wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT, - wzrostu sprzedaży na rynkach niezaangażowanych w wojnę, - wyższej niż zakładano sprzedaży na Ukrainie, - wyższych niż zakładano niedoborów na rynku w II połowie 2022 r., skutkujących wyższymi cenami oraz lepszymi marżami, - niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych, wymieniono. 4 maja 2022 r. grupa opublikowała prognozę finansową na 2022 rok. Zakładała ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r. (ISBnews)