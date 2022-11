Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,32 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 13,66 mln zł rok wcześniej.

Ponad 24,3 mln zł przychodu ze sprzedaży i 9,5 mln zł zysku netto wypracowała grupa kapitałowa Bloober Team w III kwartale 2022 roku. Jest to najlepszy wynik w historii spółki - zysk wzrósł o 156% r/r. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. zysk netto wyniósł ponad 18 mln zł. W nadchodzących miesiącach spółka chce umocnić swoją pozycję na rynku i skupić się na produkcji gier, które pozwolą jej wejść do mainstreamu, podkreślono w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wysokie przychody generowane przez spółkę związane są przede wszystkim z realizacją umów z globalnymi wydawcami oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych tytułów firmy" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie spółka pracuje nad kilkoma projektami, w tym "Layers of Fears", "Silent Hill 2" oraz grą we współpracy z Private Division.

"Ostatnie miesiące to okres dynamicznego rozwoju Bloober Team - m.in. ogłoszono dotychczasowy największy projekt w historii spółki, remake 'Silent Hill 2'. Jest to kultowa i bardzo ważna, jak nie najważniejsza, produkcja dla całego gatunku horrorów, która do dziś posiada ogromne grono fanów. To nas, spośród wielu twórców, wybrało Konami do pracy nad swoim sztandarowym dziełem. Z tym tytułem zaczynamy nowy rozdział Bloober Team wchodząc w rynek mainstreamowy. Pokazuje to, jak silna jest pozycja naszej firmy na światowym rynku i jak ogromną pracę wykonaliśmy w ostatnich latach. Naszym celem jest tworzenie wartości fundamentalnych, a nie spekulacyjnych, w związku z tym od dłuższego czasu staramy się najpierw robić, a potem o tym informować. Tym bardziej dumny jestem z rezultatów, które osiągnęliśmy jako spółka w tym roku" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 18,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 17,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,82 mln zł w porównaniu z 44,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 18,86 mln zł wobec 17,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)