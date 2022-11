Reklama

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 27,43 mln zł i był wyższy o ok. 4,49 mln zł od zysku operacyjnego za I-III kw. 2021 r., podano w komunikacie.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2022 r. wyniosły ok. 719 008 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 247 929 tys. zł, tj. o ok. 53% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto za I-III kw. wyniósł ok. 8,53 mln zł wobec 10,74 mln zł netto rok wcześniej.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości 29 listopada 2022 r., podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

