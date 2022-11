Reklama

Skorygowana EBITDA w III kw. 2022 roku wyniosła 73 mln zł, gdy przed rokiem było to 52 mln zł.

Grupa STS w III kwartale 2022 roku wygenerowała przychody na poziomie 150 mln zł, gdy przed rokiem było to 119 mln zł.

"W III kwartale br. mieliśmy wysoką aktywność graczy związana przede wszystkim z bardzo intensywnym kalendarzem wydarzeń sportowych. Rozgrywki piłkarskie ze względu na Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczęły się już w okresie wakacyjnym. Ponadto polscy siatkarze i koszykarze oraz Iga Świątek wykazywali się dobrą formą w trakcie turniejów międzynarodowych. To wszystko sprawiło, że gracze mieli szereg okazji do zawarcia zakładów. Trwający właśnie w Katarze mundial jest doskonałym wydarzeniem do wzmożonej akwizycji nowych graczy. Ponadto udział w nim 32 drużyn i rozgrywanie kilkudziesięciu meczów sprawia, że aktywność obstawiających z pewnością będzie wysoka" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Narastająco na koniec września 2022 roku odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 413 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. Skonsolidowany zysk netto od stycznia do września br. wyniósł 111 mln zł wobec 116 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA w tym okresie wyniosła 190 mln zł wobec 178 mln zł rok wcześniej.

"Grupa STS w I-III kw. 2022 wygenerowała NGR na poziomie 463 mln zł, gdy przed rokiem było to 429 mln zł. Od stycznia do września 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 3,300 mld zł, gdy przed rokiem było to 3,274 mld zł. W samym III kw. 2022 Grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu kwartalnym, wyniósł on 167 mln zł, przed rokiem było to 134 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2022 roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła 576 tys. Grupa odnotowała od stycznia do września br. 237 tys. nowych rejestracji, a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 163 tys., podano także.

Zysk netto głównej spółki operacyjnej w Grupie - STS S.A. - wyniósł w okresie 9 miesięcy br. 131 mln zł wobec 135 mln zł zysku rok wcześniej.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

