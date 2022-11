Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,11 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,16 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 56,13 mln zł rok wcześniej.

"Do najważniejszych dokonań w grupie kapitałowej Monnari Trade S.A., które miały miejsce w III kwartale 2022 r. należą:

• Wzrost przychodów o 17,9%;

• Wzrost marży brutto na sprzedaży o 2,33 pkt proc.;

• Wygenerowanie zysku na poziomie operacyjnym oraz netto, w porównaniu do straty operacyjnej oraz niewielkiego zysku w III kwartale ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

"Marża brutto na sprzedaży wyniosła 54,03% w porównaniu do 51,7% w analogicznym okresie. Od początku roku do końca III kwartału wskaźnik ten wzrósł o ok. 4 pkt proc. do poziomu 56,7%" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 56,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 194,92 mln zł w porównaniu z 147,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 11,27 mln zł wobec 6,12 mln zł straty rok wcześniej.

Powierzchnia handlowa dla marki Monnari i Femestage na koniec III kwartału 2022 r. wzrosła w relacji do ubiegłego roku i wynosiła 227 salonów o pow. 47,5 tys. m2 (2021 r. 43,7 tys. m2).

Na dzień 30 września 2022:

- marka Monnari posiadała 178 salonów o pow. 39,3 tys. m2,

- salony w sieci franczyzowej marki Monnari 23 salony o pow. 4 tys. m2,

- pod marką Femestage działało 26 salonów o pow. 4,3 tys. m2.

Na dzień przekazania raportu łączna powierzchnia dla obu marek wynosi 49,9 tys. m2 (240 salonów), przy czym dla:

- marki Monnari jest to 41 tys. m2 (187 salonów),

- salony w sieci franczyzowej marki Monnari 4,2 tys. m2 (24 salony),

- marki Femestage 4,7 tys. m2 (29 salonów), wymieniono w raporcie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)