Huuuge uzyskał dostęp do konta w banku Silicon Valley Bank (SVB), w którym posiadał środki pieniężne w łącznej wysokości ok. 24,2 mln USD, i zrealizował przelewy środków do innych banków w łącznej wysokości 23,6 mln USD, podała spółka. Huuuge posiada w SVB 0,6 mln USD trzymane na rachunkach bieżących oraz "money market accounts".