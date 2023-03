Tauron szacuje nakłady inwestycyjne w br. na 4-4,6 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

"Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, spodziewamy się wzrostu [r/r]. Zasadniczo będą mocno skorelowane z możliwościami finansowymi grupy. Kluczowe wydatki będą dokonywane w segmentach dystrybucji, drugim kluczowym wydatkiem będą wydatki na OZE" - powiedział Surma podczas konferencji prasowej.

"Prognozy dla tego roku są w granicach 4-4,6 mld zł. Jeżeli chodzi o OZE, to jest blisko 1 mld zł. Kluczem jest obszar dystrybucji i tutaj większość nakładów inwestycyjnych zostanie zrealizowana w tym segmencie. Jeżeli chodzi o OZE, to zasadniczo to będzie podobny kierunek inwestycyjny, jak do tej pory, czyli bardziej farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na lądzie. Oczywiście, jakieś początki wydatków być może w offshore, natomiast pamiętajmy, że my jesteśmy na etapie koncesyjnym, a nie realizacyjnym" - wyjaśnił.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

