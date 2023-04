Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Esotiq & Henderson wyniosły ok. 60,5 mln zł w okresie styczeń-marzec 2023 r. i były wyższe o ok. 20% r/r, podała spółka.

Reklama

W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ok. 13,3 mln zł i były wyższe o ok. 85% r/r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży grupy wyniosła w I kw. br. ok. 62% i była wyższa o ok. 1 pkt proc. w ujęciu rocznym. Powierzchnia handlowa grupy na koniec marca br. wynosiła 18 015 m2 i była mniejsza o ok. 2% niż rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)