Korekta Strategii Rozwoju Sonel na lata 2022-2024 zakłada m.in. osiągnięcie sprzedaży w spółce dominującej do 2024 roku w wysokości 170 mln zł i w grupie kapitałowej - 250 mln zł, podała spółka. W dotychczasowej wersji strategii cel ten wynosił 135 mln zł. Sonel podtrzymał jednocześnie cel odnośnie ROE na poziomie 17 proc..

"Głównym celem skorygowanej strategii jest osiągnięcie sprzedaży produktów i usług na poziomie 170 mln zł (wzrost o ok. +30% [bazą do wyliczenia zmian procentowych była sprzedaż za 2022 rok]) w spółce dominującej oraz 250 mln zł (tj. wzrost o ok. +39%) w grupie kapitałowej w roku 2024, przy utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 17%" - czytamy w Strategii.

Cel wynika z analiz otoczenia oraz wewnętrznych możliwości firmy. Postępujący rozwój infrastruktury energetycznej oraz liczne globalne projekty jak "Zielona Transformacja" stwarzają realną szansę na zrealizowanie tych założeń, podkreśliła spółka.

"Nasza zaktualizowana strategia na lata 2022-2024 zakłada rozwój oferty w oparciu o rozwiązania cyfrowe i przetwarzanie chmurowe a także cyfryzację i automatyzację procesu sprzedaży. Ostatnie lata to bardzo dynamiczny wzrost znaczenia e-commerce w światowym handlu, co widzimy również w naszej branży. Coraz większą rolę w eksploatacji urządzeń zaczyna mieć cyfrowe przetwarzanie danych, ich przechowywanie i analiza. Coraz mniejsze znaczenie zaczyna mieć produkt sam w sobie. Dlatego też rozwój naszej oferty będzie ukierunkowany na zarządzanie informacją, rozwiązania chmurowe oraz możliwość tworzenia kompletnych systemów pomiarowych, które zaspokoją potrzeby klienta" - powiedział prezes Tomasz Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

"Dodatkowo powstaną linie produktowe dedykowane do rozwijających się rynków elektromobilności, fotowoltaiki i magazynowania energii. Chcemy wyznaczać nowe standardy rynkowe. Dzięki nowoczesnym narzędziom i platformie e-commerce B2B/B2C planujemy wejść na nowe rynki oraz aktywnie wspierać dystrybucję. Wzrasta znaczenie odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności, a nadchodząca transformacja energetyczna w Polsce otwiera nowe możliwości rozwoju dla takich firm, jak Sonel" - dodał prezes.

W 2023 roku Sonel chce wydać na inwestycje nieco ponad 12 mln zł, głównie na rozwój prac badawczo rozwojowych (R&D), zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz na oprogramowanie. Spółka planuje również zmodernizować park maszynowy, co pozwoli nam na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych. Koszt nowej linii szacowany jest na 4 mln zł, zapowiedziano także.

"Jak za 2 lata będzie wyglądała Grupa Sonel na tle otoczenia?

Spółka w pełni wykorzystuje potencjał produkcyjny, osiągając sprzedaż produktów i usług laboratoryjnych średnio o 20% większą r/r.

Sonel jest spółką dywidendową. Firma posiada potencjał do regularnej corocznej wypłaty dywidendy.

Marka Sonel jest uznana i rozpoznawalna na świecie, a w kraju utrzymuje pozycję lidera.

Firma posiada duży potencjał oraz aspiracje do dalszego rozwoju, jest społecznie odpowiedzialna, przyjazna środowisku oraz szanowana przez pracowników i partnerów biznesowych.

Sonel wspiera klientów poprzez cyfryzację procesów oraz technologie chmurowe i mobilne.

Własny, efektywny Dział Rozwoju umożliwia systematyczne poszerzanie oferty o nowe produkty i rozwiązania cyfrowe.

Eksport przyrządów pomiarowych to dominująca sfera przychodów spółki.

Rosnący rynek e-commerce umożliwia szersze badanie nowych rynków i łatwiejsze dotarcie do klienta.

Kontynuacja wzrostów sprzedaży w eksporcie.

Wykorzystanie szans rozwoju związanych z nadchodzącą transformacją energetyczna w Polsce (OZE/Elektromobilność)" - wymieniono w komunikacie.

Sonel to producent przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Miała 180 mln zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)