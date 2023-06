Sonel coraz intensywniej zakłada utworzenie spółki lub przejęcie na rynku niemieckim, ale nie planuje tego w tym roku, choć tego nie wyklucza. Zamiarem jest wpisanie tego do strategii na 2025-2026, która ma być opublikowana pod koniec 2024 r., przekazali przedstawiciele spółki.

Członek zarządu Piotr Saciu podkreślił, że Sonel jest obecny na rynku niemieckim od wielu lat. "Obecnie przychody na rynku niemieckim to ok. 1,5-2 mln euro" - powiedział Saciu podczas telekonferencji.

Prezes Tomasz Wiśniewski doprecyzował zaś, że ewentualna akwizycja na rynku niemieckim nie jest zakładana w tym roku, choć nie można tego wykluczyć.

"Nie przewidywaliśmy akwizycji w tym roku, tym bardziej, że jest to proces długotrwały, ale przyglądamy się rynkowi. Jednak żeby dokonać akwizycji, to trzeba najpierw taką firmę znaleźć i nauczyć się z nią współpracować. Nie mogę wykluczyć, że to się stanie w tym roku, jednak zakładaliśmy, że ujmiemy to w strategii na kolejne lata, czyli strategii na 2025-2026, która będzie opublikowana pod koniec przyszłego roku" - powiedział Wiśniewski.

Z kolei członek zarządu i dyrektor finansowy Tomasz Hodij zwrócił uwagę, że Sonel od lat obserwuje na rynku niemieckim pewną prawidłowość.

"Jeśli w Niemczech są symptomy pogorszenia gospodarczego, to wtedy nasze produkty są tam bardziej poszukiwane i obserwujemy to już od lat" - powiedział.

Zgodnie ze skorygowaną strategią rozwoju na lata 2022-2024, spółka przewiduje 250 mln zł skonsolidowanych przychodów do 2024 r. i 170 mln zł przychodów w spółce dominującej oraz utrzymanie ROE na poziomie 17% wobec 14,5% na koniec I kw. 2023 r. W 2023 roku Sonel chce wydać na inwestycje nieco ponad 12 mln zł.

Sonel to producent przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Miała 180 mln zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)