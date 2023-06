Klabater zawarł z Pure Alpha Investments ASI umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia przez inwestora 735 455 akcji nowej emisji serii F Klabatera, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 0,55 zł, co oznacza łączne zaangażowanie w wysokości 404,5 tys. zł.

Klabater podał w osobnym komunikacie, że podjął uchwałę w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 0,55 zł.

Strony umowy dodatkowo uregulowały umową następujące kwestię (1) prawo zamiany akcji nienotowanych posiadanych przez inwestora na akcję notowane spółki, (2) prawo lock-up spółki oraz większościowych akcjonariuszy Michała Gembickiego oraz Roberta Wesołowskiego zakładające ograniczenie w emisji, zbywaniu, rozporządzeniem akcjami do dnia 29 lutego 2024 roku, (3) prawo przyłączenia inwestora w przypadku ewentualnego zbycia akcji przez Michała Gembickiego lub Robert Wesołowskiego, podano także.

Klabater podał także, ujawniając opóźnioną informację poufną, że zdecydował 31 marca o podjęciu negocjacji z Pure Alpha Investments ASI, który planuje zainwestować w działalność spółki do 0,5 mln zł.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier "Moonshine Inc.", "We. The Revolution", "Heliborne", "Crossroads Inn" oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Spółka oferuje również usługi portingowe, przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

