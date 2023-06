Zarząd KGHM Polska Miedź podjął uchwałę w sprawie opracowania studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobisk górniczych przy wykorzystaniu technologii wyparnych, podała spółka.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne, bazując na wstępnych kalkulacjach oraz analogicznych inwestycjach realizowanych w ostatnim czasie, mogą sięgnąć nawet 1 mld zł. Planowany okres realizacji, z uwzględnieniem fazy przygotowawczej, wg wstępnych szacunków może wynieść do 6 lat.

"Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowaniu do rejonu docelowej pompowni głównego odwadniania, gdzie możliwe będzie skierowanie ich do dalszego przerobu. Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym (soli warzonej) w ilości do 1 mln ton rocznie. Działania te, oprócz wymiernego efektu w postaci efektów ekonomicznych, pozwolą na zmniejszenie sumarycznego ładunku soli deponowanego wraz z wodami pochodzącymi z odwadniania górotworu do ok. 50%, tym samym znacząco zmniejszając oddziaływanie spółki na środowisko i przyczyniając się do ochrony ekosystemu rzeki Odra" - czytamy w komunikacie.

Z zachowaniem zasad tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym (circular economy), celem fazy przygotowawczej jest maksymalne ograniczenie generowanych odpadów, poprzez ich wykorzystanie m.in. na potrzeby rolnictwa. Zakłada się dodatkowe wykorzystanie wody powstałej po procesie odsalania na potrzeby instalacji chłodniczych hut, co pozwoli na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i optymalizację kosztową, podano także.

Najbliższe działania, zaplanowane do realizacji jeszcze w roku 2023 będą zmierzać do szczegółowej analizy nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, przeprowadzenia prób technologicznych samych procesów odsalania wód, w tym zagospodarowania odpadów oraz określenie szczegółowego harmonogramu działań o charakterze inwestycyjnym. Po realizacji tych zadań podjęta zostanie decyzja o wyborze technologii oraz skali inwestycji, czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2022 r. miała 33,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

