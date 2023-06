Akcjonariusze Photon Energy zdecydowali o przeznaczeniu 16,97 mln euro zysku netto spółki za 2022 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

Z uchwał walnego zgromadzenia wynika też, że akcjonariusze zatwierdzili również program motywacyjny dla kadry zarządzającej, tj. Krzysztofa Drożyńskiego w związku z przejęciem firmy Lerta, a zarząd dostał pięcioletnie upoważnienie do zaoferowania praw do akcji i przeprowadzenia emisji do 880 277 akcji. Ostateczna liczba akcji będzie ustalona po zakończeniu 2025 r.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)