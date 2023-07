Red Square Games liczy na jak najszybszy debiut na NewConnect, podała spółka.

"Red Square Games złożyła Dokument Informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect. Spółka liczy na jak najszybsze dołączenie do spółek publicznych" - czytamy w komunikacie.

Po czerwcowej premierze gry "SlavicPunk: Oldtimer" na PC, producent tytułu dostarczył graczom pierwszy patch, zawierający aktualizacje, poprawę wydajności i niezbędne poprawki. Kolejny patch planowany jest jeszcze na koniec tego tygodnia, zapowiedziano także.

"Po dwóch tygodniach od premiery oddajemy w ręce graczy najnowszy patch do gry, który zawiera aktualizacje i poprawki błędów zgłaszanych przez społeczność graczy. Na ten moment w 'SlavicPunk: Oldtimer' m.in. poprawiliśmy przede wszystkim wydajność gry oraz usunęliśmy kluczowe błędy, które pojawiały się w trakcie rozgrywki. Mamy nadzieję, że jeszcze bardziej wpłynie to na pozytywny odbiór naszego debiutanckiego projektu przez środowisko graczy" - powiedział prezes Red Square Games Krzysztof Wolicki, cytowany w komunikacie.

Red Square Games podała też, że podpisała umowę dystrybucyjną z międzynarodową firmą Plug in Digital. Umowa na wyłączność obejmuje cyfrową dystrybucję gry "SlavicPunk: Oldtimer" na całym świecie, z wyłączeniem platform sprzedażowych gdzie sprzedaż realizowana jest bezpośrednio przez Red Square Games oraz obszarów, w których spółka prowadzi obecnie negocjacje z innymi dystrybutorami. Plug in Digital to dystrybutor zarówno niezależnych gier indie, jak i wysokobudżetowych produkcji AAA. Firma ma sieć partnerów z ponad 100 sklepami internetowymi i innymi platformami do gier na całym świecie. W swoim portfolio mają takie tytuły, jak "Farming Simulator 22", "Sniper: Ghost Warrior Contracts", "Fallout 4", "WRC 9" czy "Cities Skylines", wymieniono w informacji.

Red Square Games jest polską spółką założoną w 2020 roku. Głównym filarem działalności jest tworzenie gier typu indie osadzonych w ciekawych uniwersach przy założeniu tworzenia coraz bardziej ambitniejszych tytułów. Dodatkowo studio wykracza swoimi ambicjami poza gry wideo tworząc także gry planszowe oraz fabularne. Głównym akcjonariuszem spółki jest Gravier Investment ASI.

(ISBnews)