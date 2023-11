Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Red Square Games na NewConnect na wtorek, 14 listopada, podała spółka.

Do obrotu trafi łącznie 1 328 000 akcji zwykłych na okaziciela serii od A do G, o wartości nominalnej 0,1 zł za akcję.

"Dołączenie do grona spółek publicznych jest jednym z kluczowych założeń przyjętych w strategii rozwoju Red Square Games. Liczymy na to, że debiut na NewConnect umożliwi nam dotarcie do szerokiego grona partnerów biznesowych oraz inwestorów" - powiedział prezes Red Square Games Krzysztof Wolicki, cytowany w komunikacie.

Red Square Games zakłada produkcję średniobudżetowych gier wideo przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej spółki, a także gier planszowych i RPG. Równocześnie spółka dywersyfikuje źródło swoich przychodów poprzez portowanie gier na platformy konsolowe oraz realizację gier wideo dla partnerów zewnętrznych, podkreślono.

"Aktualnie, oprócz prac rozwojowych związanych z grą 'SlavicPunk: Oldtimer', jesteśmy zaangażowani w produkcję projektu realizowanego przy współpracy Sylen Studio SA i będzie to gra osadzona w uniwersum Michała Gołkowskiego. Wkrótce ujawnimy więcej szczegółów związanych z tym najnowszym tytułem. Planujemy tworzyć i rozwijać nasze gry w taki sposób, by stanowiły linię produktową budującą silną pozycję Red Square Games na całym świecie" - dodał Wolicki.

Red Square Games jest polską spółką założoną w 2020 roku. Głównym filarem działalności jest tworzenie gier typu indie osadzonych w ciekawych uniwersach przy założeniu tworzenia coraz bardziej ambitniejszych tytułów. Tworzy także gry planszowe oraz fabularne. Głównym akcjonariuszem spółki jest Gravier Investment ASI.

