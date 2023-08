mBank odnotował 15,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 229,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 200,64 mln zł wobec 1 702,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 487,64 mln zł wobec 547,77 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w pierwszym półroczu 1,9% netto wobec 10,9% rok wcześniej. Wskaźnik ROA wyniósł 0,1% wobec 0,7% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 212,93 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 209,89 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2023 r. bank miał 127,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 742,04 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2023 roku miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki:

Wzrost dochodów o 19,7% w porównaniu do I półrocza 2022 roku, głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek;

Niższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) o 16,3% w porównaniu do I półrocza 2022 roku, kiedy została zaksięgowana składka na System Ochrony Instytucjonalnej;

Zmniejszenie sumy odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek o 21,1%; wynikające głównie z rozwiązania części rezerw w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej;

Wyższe koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które wynikały w głównej mierze z uwzględnienia przewidywanych skutków orzeczenia TSUE z czerwca 2023 roku na koszty realizacji prawomocnych wyroków sądowych oraz koszty zawieranych ugód;

Wyższy podatek od pozycji bilansowych grupy w związku z podwyższeniem wartości aktywów;

Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we: wzroście liczby klientów detalicznych do poziomu 5 675,9 tys. (+33 tys. od końca 2022 roku); wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 33 669 (+644 od końca 2022 roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 16,8% wobec 16,4% na koniec 2022 roku i 16,4% na koniec czerwca 2022 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,5% wobec 13,8% na koniec 2022 roku i 13,9% na koniec czerwca 2022 roku. Wzrost współczynników kapitałowych miał związek ze zwiększeniem funduszy własnych w tym okresie i spadkiem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Jednocześnie, nadwyżka nad minimalnymi wymogami kapitałowymi KNF zwiększyła się do 4,4 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier 1 i 4,5 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego. 14 czerwca 2023 roku mBank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o obniżeniu dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych do 1,18 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego oraz 0,89 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, podano również.

"W I półroczu 2023 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 5 197,1 mln zł w porównaniu z 4 340,3 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 856,8 mln zł, tj. 19,7%. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek. Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2023 roku (81,5% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 4 233,7 mln zł wobec 3 209,4 mln zł w I półroczu 2022 roku, co oznacza wzrost o 1 024,3 mln zł, tj. 31,9%. Wzrost wyniku z tytułu odsetek był spowodowany serią podwyżek stóp procentowych począwszy od października 2021 roku w sumie o 665 p.b. do września 2022 roku (od czerwca do września 2022 roku stopy podwyższono o 75 p.b.). Przychody z tytułu odsetek w I półroczu 2023 roku wzrosły o 3 232,5 mln zł, tj. 79,6%, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i wyniosły 7 295,8 mln zł. W związku z podwyżkami stóp procentowych przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, były wyższe o 2 026,8 mln zł, tj. 59,5%, w stosunku do I półrocza 2022 roku. W omawianym okresie odnotowano też wzrost przychodów z inwestycyjnych papierów wartościowych o 803,7 mln zł, czyli o 174,3% w stosunku do I półrocza 2022 roku, ze względu na wzrost wartości portfela dłużnych papierów wartościowych oraz jego rentowności w związku ze zmianą jego struktury. Wzrosły też przychody ze środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych o 268,4 mln zł, tj. 218,5%. Wzrost był związany z wyższą wartością tych środków oraz wzrostem stóp procentowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 159,06 mln zł wobec 731,3 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

