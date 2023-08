Cosma pozyskała od inwestorów 10,73 mln zł dzięki emisji akcji serii I z prawem poboru dla wszystkich akcjonariuszy, w której spółka oferowała 59 639 544 akcji, podała spółka.

W ramach transzy podstawowej złożono zapisy na 42 418 968, a w ramach zapisów dodatkowych na 25 987 624 akcje. Redukcja w całej ofercie wyniosła 14,7 proc., a w samej transzy dodatkowej - 50,9 proc.. Cena emisyjna została ustalona na 0,18 zł za jedną akcję.

"Pomimo trudnej sytuacji rynkowej z sukcesem zakończyliśmy emisję akcji Cosma S.A. W krótkim czasie osiągnęliśmy założony przez nas cel emisyjny i uplasowaliśmy wszystkie oferowane akcje w ofercie publicznej. Popyt był tak duży, że przewyższył dostępną liczbę akcji. To dowód na to, że inwestorzy i akcjonariusze dostrzegają w naszym modelu biznesowym ogromny potencjał i wierzą w nasz biznes. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w emisji, za okazane zaufanie. Otrzymane środki przyczynią się do realizacji przez nas licznych celów rozwojowych i inwestycyjnych" - powiedzieli prezes Cosma Przemysław Lahuta oraz przewodniczący rady nadzorczej Cosma Łukasz Kręski, cytowani w komunikacie.

Reklama

Pozyskany kapitał w kwocie przeszło 10,73 mln zł Cosma przeznaczy m.in. na rozwój portfolio produktów, inwestycję w zdolności produkcyjne, certyfikację i zakup surowców, działania marketingowe, uporządkowanie i konsolidację struktury kapitałowej oraz spłatę zaciągniętych pożyczek. Środki zostaną wypłacone z KDPW na konto spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez KRS, podkreślono.

Emisja z prawem poboru konopnej spółki jest największą tego typu ofertą pod względem wartości pozyskanego kapitału na rynku NewConnect, która doszła do skutku od 2020 r. W emisji w ramach obu transz złożono blisko 140 zapisów, wskazano także.

Reklama

Prawo poboru jest przywilejem akcjonariuszy spółki, dającym im możliwość pierwszeństwa zakupu nowo emitowanych akcji. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej Cosma wspierał Dom Maklerski INC, specjalizujący się w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym.

Cosma to spółka działającą w sektorze konopi, w tym marihuany medycznej. Zajmuje się dystrybucją suplementów diety na bazie konopi i innych ziół oraz wprowadza na rynek własne linie surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Spółka zajmuje się także produkcją surowców kosmetycznych, spożywczych oraz działa w sektorze marihuany medycznej. Spółka Cosma powstała poprzez połączenie 31 marca br. Cosma Cannabis z Cosma Group (notowanej na rynku NewConnect) i jest obecnie notowana na NewConnect.

(ISBnews)