Asbis odnotował 11,37 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 11,08 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,33 mln USD wobec 19,46 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,17 mln USD wobec 20,78 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 674,15 mln USD w II kw. 2023 r. wobec 516,42 mln USD rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę na Ukrainie, naszym drugim co do wielkości rynku, jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć Grupy w II kwartale 2023 roku. Na nadchodzące miesiące 2023 roku patrzymy z wiarą i optymizmem. Mamy wiele obszarów wzrostu, ponieważ dalej inwestujemy w rozwój robotyki i rozwój nowych rynków, takich jak Azja Środkowa, Europa Zachodnia i Afryka" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Patrząc na wyniki, w II kw. 2023 r. przychody wyniosły 674,1 mln USD (wzrost o 30,5% w porównaniu do II kw. 2022 r.). Marża zysku brutto ustabilizowała się na poziomie 8,04%. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 12,2% i osiągnął 54,2 mln USD w porównaniu do 48,3 mln USD w II kw. 2022 r. Zysk netto [ogółem] poprawił się i osiągnął 11,2 mln USD, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku" - podano.

Spółka podkreśliła, że w II kwartale 2023 roku kontynuowała strategię inwestowania na perspektywicznych rynkach, takich jak kraje Azji Centralnej, Kaukazu i Afryki, ale także w Europie Zachodniej, budując silne zespoły, dzięki którym może dynamicznie zwiększać sprzedaż. Kontynuowała też wzmacnianie i rozwój portfolio produktów i usług IT o zaawansowane technologicznie rozwiązania, w tym pion związany z robotyką - ASBIS Robotic Solutions (AROS).

"Wzrost sprzedaży w ujęciu kwartalnym odzwierciedla silny wzrost we wszystkich geograficznych segmentach sprawozdawczych spółki. Regiony byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowej i Wschodniej tradycyjnie miały największy udział w przychodach Grupy. Udział krajów byłego Związku Radzieckiego w przychodach ogółem wzrósł do 48,02% w II kw. 2023 r. w porównaniu do 45,50% w II kw. 2022 r. W II kwartale 2023 r. wiele linii produktowych odnotowało wzrosty. Liderem sprzedaży spółki pozostały smartfony, procesory i laptopy" - czytamy dalej w raporcie.

Polska odnotowała wzrost o 64,2% r/r w II kw. 2023 r.

W I poł. 2023 r. spółka miała 28,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 27,13 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 396,14 mln USD w porównaniu z 1 211,04 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 53,78 mln USD wobec 46,43 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

(ISBnews)