Mostostal Zabrze odnotował 32,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 12,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 37,37 mln zł wobec 23,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 754,94 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 506,78 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Mostostal Zabrze w I półroczu 2023 roku wyniosły 755 mln zł, w tym w II kwartale br. 407 mln zł. Sprzedaż na poziomie ok. 700 mln zł stanowiła do niedawna sprzedaż roczną Grupy Mostostal Zabrze. Istotny jest przy tym fakt, że wzrostowi sprzedaży towarzyszy również istotny wzrost wyników operacyjnych - skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej wyniósł w I półroczu 2023 r. ponad 37 mln zł (w II kwartale prawie 21 mln zł) i tak jak sprzedaż odnotował rekordowy poziom" - napisał prezes Dariusz Pietyszuk w liście do akcjonariuszy.

Według niego, w II kw. na szczególną uwagę zasługuje segment realizacje przemysłowe i projektowanie, który zwiększył przychody o 13%, do 187 mln zł i wypracował 8,7 mln zł zysku netto (+27% r/r). W segmencie budownictwo ogólne i inżynieryjne przychody wzrosły o 29% r/r do 166 mln zł, z zysk netto zwiększył się prawie dwukrotnie, do 7,8 mln zł. Z kolei przychody segmentu konstrukcje maszynowe wyniosły 47,1 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 43,89 mln zł wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)