Od 4 września klienci DM BOŚ płacą niższą prowizję w przypadku zleceń dotyczących NYSE, NASDAQ, LSE i XETRA. Wynosi ona obecnie 0,29 proc., przy czym nie mniej niż 14 zł albo 4 euro, 4 dol. amerykańskie oraz 4 funty brytyjskie, w zależności od waluty rachunku. Nowe stawki zostały wprowadzone jako promocyjne, ale wkrótce znajdą się na stałe w Tabeli opłat i prowizji .

Obniżka prowizji jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii DM BOŚ otwierania inwestorom szerzej dostępu do rynków zagranicznych.

– Zaczęliśmy jako jedni z pierwszych na rynku w 2013 r., przecierając szlak inwestorski i przybliżając nowe możliwości większej grupie zainteresowanych. Początkowo w formie quasi-eksperymentu sukcesywnie rozwiewaliśmy obawy inwestorów – mówi Paweł Kolek, dyrektor departamentu rynku wtórnego w DM BOŚ.

– W grudniu 2019 r. wprowadziliśmy rynki zagraniczne do oferty rachunków IKE i IKZE, które od razu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W kwietniu 2022 r. udostępniliśmy – ważną w przypadku dywidend spółek amerykańskich – możliwość składania deklaracji o rezydencji podatkowej, czyli formularz W-8BEN. Bezpłatne notowania zagraniczne online pojawiły się w stacjonarnej wersji aplikacji w sierpniu 2022 r. (bossaStaticaTrader), a w styczniu 2023 r. w bossaMobile. Transakcyjność zagraniczną bossaStaticaTrader zyskała w marcu 2023 r., a faworyt inwestorów DM BOŚ, czyli aplikacja bossaMobile – w maju 2023 r. Obecnie DM BOŚ pracuje nad wdrożeniem w 2024 r. dużej zmiany w zakresie obsługi przez stronę www – dodaje Paweł Kolek.

Jak podkreśla, inwestorzy mogą również liczyć na fachowe informacje. Klienci DM BOŚ mają dostęp do analiz spółek w codziennym „Prosto z rynku”, w którym analitycy piszą o nich na bieżąco, przez pryzmat danych makro.

W ofercie DM BOŚ znajduje się osiem giełd zagranicznych, ponad 4 tys. akcji dla doświadczonych i ponad 500 ETF dla zabieganych inwestorów.

– Nie o liczbę tu jednak chodzi, ale o różnorodność – obrót na każdym rynku koncentruje się wokół dużych i medialnych spółek. Najlepsi potrafią znaleźć niedocenione perełki – takim inwestorom dajemy możliwość dołączenia ich ulubionych akcji do puli naszej oferty, niejako na życzenie. Tym samym udostępniamy elastyczne i szyte na miarę rozwiązania. Choć udział prowizji z rynków zagranicznych stanowi około 10 proc., jest to znaczący segment rynkowej rzeczywistości, który zaczyna być traktowany jako naturalne uzupełnienie inwestycji na krajowym rynku. Ponad połowa transakcji jest realizowana w PLN, 1/4 w USD, następnie w EUR i GBP – opowiada Paweł Kolek.

DM BOŚ udostępnia możliwość inwestowania w Stanach Zjednoczonych (NYSE, NYSE-MKT, NASDAQ), Wielkiej Brytanii (London Stock Exchange), Niemczech (Xetra), Kanadzie (Toronto Stock Exchange), Francji (Euronext Paris), Belgii (Euronext Brussels), Holandii (Euronext Amsterdam) i Szwajcarii (SIX Swiss Exchange).

Każdy klient może otworzyć rachunek „Zagranica”, dający dostęp do inwestycji, ma też możliwość aktywowania dostępu do giełd zagranicznych w ramach rachunków IKE i IKZE. Otwarcie, prowadzenie rachunku i dostęp do notowań online są bezpłatne, zlecenia można składać z poziomu www i aplikacji transakcyjnych – desktopowej i mobilnej. Notowania zagraniczne dostarcza CbOE, operator rynków giełdowych w USA, a jeśli inwestor chce, może korzystać odpłatnie z danych giełd macierzystych za pomocą aplikacji Infront.