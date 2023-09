Pepees odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 13,62 mln zł wobec 10,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,52 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 126,41 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 roku wartość sprzedaży eksportowej i wewnątrzwspólnotowej wyniosła 30 346 tys. zł, wykazując w relacji do ubiegłego roku spadek o 36%. W I połowie 2023 roku Grupa eksportowała swoje wyroby, głównie skrobię ziemniaczaną, do ok. 40 krajów. Najwięcej wyrobów sprzedano do Australii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Meksyku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 5,83 mln zł wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 255 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)