Pepees odnotował 0,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,7 mln zł wobec 5,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,37 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 63,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 5,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 175,89 mln zł w porównaniu z 189,61 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2023 roku grupa kapitałowa Pepees osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 175 888 tys. zł, co w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza 7,2% spadku (189 605 tys. zł). Spadkowi przychodów ze sprzedaży towarzyszył jednoczesny spadek kosztu własnego sprzedaży o 7,7% w stosunku do roku poprzedniego, co wpłynęło na osiągnięcie zadowalającego wyniku brutto ze sprzedaży na poziomie 50 566 tys. zł (spadek o 6,1% względem analogicznego okresu roku poprzedniego)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 7 mln zł wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 255 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)