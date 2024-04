Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,17 mln zł wobec 23,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 27,66 mln zł wobec 40,72 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,22 mln zł w 2023 r. wobec 254,95 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2023 Grupa utrzymała swoją dotychczasową pozycję biznesową na rynku, osiągając przychody na łączną wartość 222,2 mln zł i wypracowując zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 60,5 mln zł. Zmniejszenie zysku netto Grupy w roku 2023 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiło w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży na skutek spadku cen oraz w związku ze stratą poniesioną przez spółkę PPZ Bronisław. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży wynikało ze zmniejszenia cen rynkowych skrobi ziemniaczanej i innych produktów wytwarzanych przez Grupę. Grupa odnotowała znaczący spadek kosztów własnych sprzedaży oraz zamknęła rok zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 3 999 tys. zł" - napisał prezes Wojciech Faszczewski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

"Pomimo utrzymywania się trudnych warunków, grupa kapitałowa nadal realizowała założenia przyjętej do 2024 r. strategii, zgodnie z którą misją Pepees S.A. jest umocnienie na pozycji lidera w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, oferującego szeroki asortyment produktów skrobiowych i wdrażającego produkty innowacyjne. [...] W związku z potrzebą dywersyfikacji produktów, spółka Pepees rozpoczęła budowę zakładu modyfikatów skrobiowych. Jest to odpowiedź na oczekiwania rynku, ponieważ zauważyć należy, że sprzedaż pakowanej żywności stale wzrasta w wyniku szybkiego, chaotycznego stylu życia, ograniczeń czasowych na przygotowywanie posiłków, rozwijającego się handlu elektronicznego i rosnących dochodów do dyspozycji. Skrobie modyfikowane są szeroko stosowane przez firmy farmaceutyczne na całym świecie na różnych etapach opracowywania leków. Modyfikowana skrobia jest też źródłem naturalnych węglowodanów w paszach dla zwierząt ze względu na jej wyjątkową zdolność trawienia. Skrobie modyfikowane dobrze sprawdzają się jako spoiwa i zagęszczacze, zapewniając mokrym i suchym paszom stabilność potrzebną na przykład do przygotowania sosów i sosów mięsnych w wilgotnych paszach oraz nadając suchym i półwilgotnym produktom większą elastyczność, chrupkość lub kruchość" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 7,78 mln zł wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 222 mln zł w 2023 r.

