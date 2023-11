Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada, że wydatki inwestycyjne w IV kw. 2023 r. wyniosą ok. 25 mln zł, przewiduje członek zarządu Adam Młodkowski.

"Zakładamy, że w IV kwartale nastąpi istotny wzrost i poziom capex będzie ok. 25 mln zł, czyli zbliżony do tego, co było w IV kwartale 2022 r. Jeśli chodzi o 2024 rok, planujemy dalsze wzrosty związane z dokończeniem projektów, które są w zaawansowanej fazie" - powiedział Młodkowski podczas konferencji prasowej.

W trzecim kwartale 2023 roku capex grupy GPW wyniósł 16,2 mln zł wobec 14,3 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)