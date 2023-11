TIM odnotował 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,73 mln zł wobec 26,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 360,73 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 364,4 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 76,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 093,61 mln zł w porównaniu z 1 136,85 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 78,12 mln zł wobec 124,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Głównymi czynnikami, które miały wpływ na wynik netto grupy kapitałowej TIM za trzy kwartały 2023 roku, były przede wszystkim spadek marży brutto na sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej. W mniejszym stopniu wpłynęły na to niższe o 3,8% przychody ze sprzedaży, które wyniosły 1 093 613 zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Po trzech kwartałach 2023 roku największy udział sprzedaży stanowiła grupa "Kable i przewody", która odpowiadała za 331,45 mln zł sprzedaży, co stanowiło 31,6% udziału w całkowitych przychodach spółki. Drugą co do wielkości grupą asortymentową była grupa "Aparatura i rozdzielnice". Sprzedaż produktów z tej kategorii odpowiadała za przychody na poziomie 298,86 mln zł, czyli o 1,5% mniej r/r. Udział w całkowitych przychodach tej grupy asortymentowej stanowił 28,5%, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 45,66 mln zł wobec 80,58 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)