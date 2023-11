Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 22,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 99,1 mln zł wobec 35,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 101 mln zł wobec 37,4 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 33 mln zł wobec 29,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze najmu sięgnęły 64,7 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 50,9 mln zł rok wcześniej, przychody z działalności deweloperskiej: 10,5 mln zł wobec 1,3 mln zł rok wcześniej, przychody z działalności budowlanej - odpowiednio: 52 mln zł wobec 58,2 mln zł, zaś przychody z pozostałej działalności - odpowiednio: 10,6 mln zł wobec 11,5 mln zł.

"Wzrost w segmencie najmu to efekt postępującej komercjalizacji naszych powierzchni. Segment nieruchomości komercyjnych, który jest fundamentem naszych wyników, będzie dawał jeszcze większy pozytywny wkład do wyników, bo zakończy się proces wykańczania i przekazywanie powierzchni najemcom w Skysawa i Intraco Prime" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Adam Lesiński, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 42,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 54,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 58,8 mln zł wobec 138,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 76,7 mln zł wobec 66,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z najmu w I-III kw. br. wyniosły 183 mln zł w porównaniu z 149,5 mln zł rok wcześniej, przychody z działalności deweloperskiej: 26,1 mln zł wobec 56,2 mln zł rok wcześniej, przychody z działalności budowlanej - odpowiednio: 177,8 mln zł wobec 181,5 mln zł, zaś przychody z pozostałej działalności - odpowiednio: 31,2 mln zł wobec 28,3 mln zł.

"Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych należących do Grupy PHN, uzależniona od wysokości stóp kapitalizacji oraz kursu euro, na które Grupa nie ma wpływu, spowodowała konieczność dokonania odpisu księgowego o wartości 26,3 mln zł. Odpis ma wyłącznie charakter księgowy, jego wielkość zmienia się wraz ze zmianami kursów walutowych i stóp procentowych i oczywiście nie wpływa bezpośrednio na działalność operacyjną Grupy PHN. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości musi jednak zostać uwzględniony w rachunku wyników, co obniżyło zysk z działalności operacyjnej do 53 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk brutto, ze względu na koszty finansowe obsługi zadłużenia, wynikające z ciągle wysokiego poziomu stóp procentowych, i oprocentowania kredytów wyniósł 4,6 mln zł. Wysoka kwota rozpoznana w pozycji podatek dochodowy wpłynęła na wynik końcowy - po trzech kwartałach Grupa PHN zanotowała 46,1 mln zł straty netto, wskazano także.

"Warto podkreślić, że wyniki na poziomie operacyjnym są bardzo dobre, rośniemy stabilnie, co daje podstawę do kontynuacji rozwoju w kolejnych kwartałach, a co za tym idzie, także poprawy wyników. Szczególnie w sytuacji braku lub odwracania się odpisów księgowych. Dodatkowo w przyszłym roku ruszy pełną parą drugi z naszych silników wzrostu, czyli segment mieszkaniowy, bo skończą się budowy dwóch osiedli w Warszawie i Wrocławiu, które to projekty dostarczą łącznie 320 lokali. Ze względu na wzrost popytu, spowodowany programem 'Bezpieczny kredyt 2%' i rozpoczętą redukcją stóp procentowych, rozpoczęliśmy budowę kolejnych etapów naszych dwóch osiedli: Młoda Białołęka II (181 mieszkań) w Warszawie i Olimpijczyk II w Łodzi (132), które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów ze względu m.in. na standard i dogodną lokalizację. Kompleks dwóch budynków Willa Pana Tadeusza będzie budować nasza spółka zależna Chemobudowa-Kraków, na własnych gruntach na krakowskim Zabłociu. Przygotowujemy do realizacji kolejne projekty mieszkaniowe, które wejdą do sprzedaży w przyszłym roku. Daje to dobrą perspektywę dla wyników co najmniej przez najbliższe dwa lata" - podsumował prezes Marcin Mazurek.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 33,3 mln zł wobec 21,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

