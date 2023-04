Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 30,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 78,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 150,2 mln zł wobec 168,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 157,9 mln zł wobec 175,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 112,3 mln zł wobec 111,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne wyniosły 627 mln zł wobec 480,5 mln zł rok wcześniej. Przychody z najmu sięgnęły 203,4 mln zł w 2022 r. wobec 187,4 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z działalności budowlanej - odpowiednio: 237,3 mln zł wobec 172,1 mln zł.

"Portfel naszej grupy obejmuje obecnie ponad 150 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości około 3,7 mld zł, co plasuje nas w czołówce największych firm branży w Polsce. Naszym nadrzędnym celem pozostaje dalsze zwiększanie wartości naszej spółki i zapewnienie jej dynamicznego rozwoju. Planujemy realizację nowych projektów inwestycyjnych, o ile będą ku temu sprzyjać warunki makroekonomiczne. Prace przy aktualnie realizowanych projektach przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem" - napisał prezes Marcin Mazurek w liście dołączonym do raportu.

W 2022 roku pozwolenie na użytkowanie uzyskały dwie flagowe inwestycje PHN w segmencie biurowym w Warszawie: Skysawa i Intraco Prime, oba klasy A. Wyłącznym najemcą Skysawa, o powierzchni 34,5 tys. m2 został PKO Bank Polski. Dla Intraco Prime pozyskiwani są kolejni najemcy, przypomniał prezes.

"Stabilne i wysokie wyniki Grupy PHN to efekt konsekwentnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W 2022 roku po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zaprojektować i zrealizować zarówno duże kompleksy biurowo-handlowe, jak i kameralne osiedla mieszkaniowe. Od kilku lat konsekwentnie zwiększamy liczbę realizowanych przez nas projektów deweloperskich. Aktualnie w realizacji są dwie inwestycje: Kolej na 19 na warszawskiej Woli oraz Osiedle Łan we Wrocławiu, które zostaną oddane do użytkowania w 2024 roku. W planach mamy kolejne osiedla mieszkaniowe" - napisał też Mazurek.

W ub. roku PHN rozpoczął rozbudowę powierzchni magazynowej i biurowej parku logistycznego PHN Pruszków. Na początku 2023 r. przekazał najemcy - firmie DPD Polska prawie 4 tys. m2 dodatkowej powierzchni magazynowej. Oznacza to, że DPD Polska będzie dysponował ponad 18 tys. m2 w obiekcie.

"Zamierzamy dalej rozwijać się w tym perspektywicznym segmencie rynku, dlatego też PHN i Hillwood, amerykański deweloper i firma zarządzająca obiektami magazynowymi podpisały umowę joint venture w sprawie budowy parku logistycznego w Zgorzelcu. W przygranicznym mieście w województwie dolnośląskim planujemy wspólnie realizację kompleksu z potencjałem ok. 220 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej i uzupełniającej powierzchni biurowej" - zapowiedział prezes.

Na 31 grudnia 2022 r. portfel nieruchomości grupy wynosił ok. 466 tys. m2 GLA wobec 456 tys. m rok wcześniej.

"Wskaźnik pustostanów na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 22,7% (obliczony jako udział powierzchni niewynajętej w GLA pomniejszonej o powierzchnię przeznaczoną na własny użytek grupy oraz powierzchnię trwale niewynajmowalną, tj. ze względów technicznych lub prawnych niewynajmowaną przez grupę. Powierzchnia wynajmowalna brutto nieruchomości pozostających w portfelu wynosiła ok. 274 tys. m2, a wskaźnik pustostanów 13%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 4,6 mln zł wobec 72,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

