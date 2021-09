Zdaniem wiceprzewodniczącego KNF, jednym z głównych wyzwań związanych z rolą nadzoru w nowej, pocovidowej rzeczywistości jest nadmierna regulacja, która nie sprzyja rozwojowi rynku. – Mamy tutaj pewną konkurencję regulacyjną, jeśli chodzi o rynek private equity i rynek regulowany – giełdowy. Oczywiście sektor bankowy z uwagi na swoją siłę nadal pełni kluczową rolę. Natomiast ważne jest, żeby na rynku kapitałowym można było znaleźć pieniądze na finansowanie rozwoju, bo to jest istotne dla naszej gospodarki – mówi Rafał Mikusiński.

- Jestem przekonany, że złapaliśmy pewne momentum. Okres pandemii zapowiadał się dużo gorzej, a okazał się bardzo dobry dla rynków kapitałowych i inwestorów. Z drugiej strony mamy świadomość, że programy – czy to PFR, czy BGK – w pewnym momencie będą musiały się kończyć – mówi nasz rozmówca. - Tu jest rola rynku kapitałowego, żeby to zagospodarować , kontynuować finansowanie dla tych firm, bo jeżeli one przetrwały taki trudny okres - nawet dzięki finansowaniu, to znaczy, że albo się wzmocniły, albo zawsze miały dobre, fundamentalne podstawy. Im więcej tych firm dojdzie na rynek kapitałowy, tym lepiej – mówi Mikusiński.

Więcej w rozmowie wideo.