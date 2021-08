Na Comex w Nowym Jorku miedź bez zmian kosztuje 4,3875 USD za funt.

Chińscy ekonomiści wskazują, że duże wzrosty cen metali bazowych notowane od początku 2021 r. są zagrożone, ponieważ rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa i perspektywy zaostrzenia globalnej polityki pieniężnej mogą wpłynąć na pogorszenie perspektyw dla cen metali.

"Ceny głównych metali przemysłowych generalnie w II połowie 2021 mogą spadać" - uważa Jia Mingxing, wicepreses Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Metali Nieżelaznych.

"Mutacje wirusów budzą na rynkach niepewność co do utrzymania kontroli nad pandemią, a przyspieszająca inflacja może skłonić banki centralne na świecie do normalizacji polityki pieniężnej" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź staniała o 159 USD do 9.542,00 USD za tonę.

Metale bazowe - od miedzi po cynę - biły w tym roku, jak do tej pory, rekordy wzrostu cen ze względu na wzrost popytu, spowodowany globalnym ożywieniem gospodarczym, a także przechodzenie gospodarek na świecie na czystsze źródła energii.