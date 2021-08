Dla zwycięzców taki krążek jest bezcennym symbolem sukcesu jaki przyszedł po latach pracy i całym wysiłku jaki włożyli w przygotowanie się do olimpiady. Ale w pozasportowym świecie ma on również wymierną wartość jaką można przełożyć na pieniądze.

Unikatowy symbol zwycięstwa

Każde Igrzyska Olimpijskie mogą pochwalić się swoimi unikalnymi medalami. W tym roku zaprojektował je japoński twórca Junichi Kawanishi. Metale niezbędne do ich produkcji pozyskano ze zużytych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, smartfony i laptopy. Dzięki zbiórce w ciągu dwóch lat pozyskano blisko 32 kilogramy złota, niecałe 3500 kg srebra i prawie 2200 kg brązu. Powstało z nich około 5000 złotych, srebrnych i brązowych medali.

Każdy olimpijski krążek ma średnicę 85 mm i grubość od 7,7 mm do 12,1 mm. Złoty medal waży składa się z 550 gramów srebra i 6 gramów złota, którym jest pokryty. Srebrny medal jest wykonany z czystego srebra i waży około 550 gramów, podczas gdy medal brązowy waży około 450 gramów i jest w rzeczywistości wykonany z 95 proc. miedzi i 5 proc. cynku.

Ile to jest warte?

Przy obecnych cenach metali oznacza to, że złoty medal po przetopieniu byłby wart około 800 dolarów. Za srebrny można by uzyskać około 450 dolarów, a za brązowy około 5 dolarów. Jak podaje RR Auction z siedzibą w Bostonie, na inaugurującej nowożytne Igrzyska Olimpijskich Igrzyskach imprezie z 1896 roku zwycięzcy otrzymali srebrne medale, a ci, którzy zajęli drugie miejsce dostawali krążki z brązu.

Ale wartość medali olimpijskich to nie tylko kwestia zawartości kruszcu, czy wyjątkowych wspomnień. Najlepiej pokazują to kwoty jakie sportowcy uzyskują gdy zdecydują się przekazać swoje najcenniejsze trofea na sprzedaż. W lipcu medal zwycięzcy igrzysk olimpijskich w Atenach z 1896 roku został sprzedany na aukcji za 180 000 dolarów. Za złoty medal kubańskiego strzelca sportowego Leurisa Pupo z igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r. nabywca zapłacił 73 200 dolarów, a złoty medal jego rodaka Ivána Pedroso w skoku w dal z Sydney 2000 kosztował 71 335 dolarów. Wszystkie trzy zostały sprzedane przez RR Auction.

Jesse Owens znów jest zwycięzcą

Ale te ceny bledną w porównaniu z kwotą 1,46 miliona dolarów jaką zapłacono na aukcji w 2013 roku za złoty medal Jessego Owensa z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Medal ten jest uważany za jeden z najważniejszych w historii igrzysk olimpijskich i jest jednym z czterech, które Owens, czarnoskóry Amerykanin, zdobył podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, niszcząc w ten sposób mit rozgłaszany przez nazistów o wyższość Aryjczyków nad innymi narodami i rasami.

Sportowcy bardzo rzadko sprzedają swoje medale olimpijskie. Jeśli się na to decydują to pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przekazują na cele charytatywne. Tak było w przypadku złotego olimpijskiego medalu Otylii Jędrzejczak z igrzysk w Atenach. Bezcenny krążek został sprzedany na aukcji za kwotę 250 tysięcy złotych, które trafiły do Kliniki Onkologii i Hematologii we Wrocławiu. Za ten gest dziennik "Time" przyznał Otyli Jędrzejczak w 2004 roku tytuł "Bohaterki Europy".