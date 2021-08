"Zakładamy, że obecny korytarz wahań zostanie utrzymany w przyszłym tygodniu. EUR/PLN nie powinien się wybić poza pasmo 4,55-4,60. Czynniki lokalne makroekonomiczne oraz nastawienie RPP wskazywałyby raczej na pole do lekkiego umocnienia polskiej waluty. W przyszłym tygodniu rynek czekają liczne publikacje z rynku pracy, sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej. Chociaż dynamiki miesięcznych odczytów mogą być nieco niższe niż te obserwowane w czerwcu, to powinny pokazać, że sytuacja gospodarcza wygląda co najmniej pozytywnie" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Reklama

Zdaniem stratega, w przyszłym tygodniu rynki mogą zwrócić większą uwagę na poniedziałkowy odczyt inflacji bazowej oraz zaplanowaną na czwartek publikację wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu.

"Inflacja bazowa prawdopodobnie wzrosła w lipcu z 3,5 proc. w okolice 3,7 proc. Mamy też odczyt inflacji producentów, to także będzie odczyt, który pokaże, że mamy presję inflacyjną, która powoli powinna skłaniać NBP do działania. W ostatnich dniach pojawiły się wypowiedzi członków RPP, wskazujące na powolne budowanie się grupy, która mogłaby zmienić swoje nastawienie. Dane inflacyjne są jednym z głównych powodów, którymi mogą się kierować" - wyjaśnił.

Arkadiusz Trzciołek wskazał, że ryzykiem dla złotego pozostają notowania dolara.

"Zagrożeniem dla walut rynków wschodzących, w tym dla złotego jest to, co dzieje się z amerykańskim dolarem. W przyszłym tygodniu mamy publikację protokołu z lipcowego posiedzenia FOMC. Będą to po części informacje historyczne, bo od tego czasu pojawiły się istotne publikacje o inflacji i rynku pracy w USA. Minutes mogą jednak pokazać czy są jakieś istotne warunki, które muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem taperignu. Byłby to czynnik pozytywny dla dolara i myślę, że przy pasywnej postawie EBC należy na to zwrócić uwagę" - powiedział.

W piątek po południu, para EUR/PLN pozostawała blisko punktu odniesienia w okolicy 4,57. Złoty nieznacznie umacniał się w stosunku do dolara. USD/PLN spadał o 0,37 proc. do 3,883. Kurs EUR/USD rósł o 0,30 proc. do 1,177.

RYNEK DŁUGU

"Zakładamy utrzymanie lekkiej presji na wzrost rentowności obligacji. W ostatnim czasie obserwujemy zauważalny wzrost oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. To też wywiera presję na wycenę obligacji, powodując wzrost rentowności. W przyszłym tygodniu presja na wzrost rentowności może być umiarkowana. Na przyszły tydzień zaplanowano aukcję Ministerstwa Finansów, będzie to jednak przetarg w formule zamiany, więc wartość obligacji do wykupu w skali państwa nie ulegnie znaczącej zmianie. Zakładamy, że łączna sprzedaż może wynieść do 6 mld złotych i powinna mieć raczej neutralny wpływ na rynek" - powiedział PAP Biznes analityk PKO BP.

Przetarg zamiany obligacji MF został zaplanowany na czwartek, 19 sierpnia. Dzień wcześniej odbędzie się przetarg odkupu obligacji organizowany przez Narodowy Bank Polski.

"Przetarg odkupu ze strony Narodowego banku Polskiego może mieć lekki pozytywny wpływ na notowania. Rynek będzie pewnie obserwować czy nie dojdzie do zmniejszenia skali odkupu. Średnia kwota odkupów z ostatnich 3 przetargów to około 3 mld złotych, zmniejszenie skali może sugerować, że NBP przygotowuje się do wycofywania się z programu. Niektórzy członkowie RPP wskazywali, że zakończenie programu skupu aktywów powinno poprzedzać podniesienie stóp procentowych" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.