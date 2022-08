"Na EUR/PLN pokonany został poziom 4,70, co otwiera drogę do kontynuacji przynajmniej krótkoterminowego osłabienia złotego. Jeśli jednak spojrzymy na waluty naszego regionu czy nawet globalnie na waluty z rynków EM, to trendy są na nich podobne. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem globalnym. Trudno jednak znaleźć jakiś jeden czynnik, który zmienił trend na rynku walut EM. Wydaje się, że u podstaw tych trendów stoi rewizja poglądów rynku na temat tempa zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, od połowy lipca rynek grał pod możliwe złagodzenie polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

"Te oczekiwania napędzały apetyt na ryzyko, a w takim otoczeniu zyskiwały na wartości waluty z EM. Wydaje się jednak, że trend ten już się wyczerpał, a rynki przereagowały. Jak się okazuje Fed nie jest aż tak +gołębi+ jak to rynek zaczął wyceniać, a dane makro w wielu przypadkach, głównie w USA, zaskoczyły lepszymi od oczekiwań odczytami" – powiedział.

Zdaniem stratega PKO BP, to spowodowało rewizję wcześniejszych oczekiwań rynku na temat skali podwyżek stóp, a to doprowadziło do umocnienia USD i wzrostu rentowności między innymi obligacji amerykańskich.

"W takim otoczeniu wróciła ujemna korelacja złotego z dolarem, a to jest przyczyną obecnego trendu PLN" – dodał.

W perspektywie najbliższego tygodnia ekonomista nie oczekuje zmiany rynkowych nastrojów i towarzyszących im trendów.

"Po przebiciu 4,7 przez EUR/PLN otwiera się zatem perspektywa dalszych wzrostów kursu tej pary, a najbliższe istotne technicznie poziomy znajdują się dopiero w okolicach 4,80" – powiedział strateg PKO BP.

O godzinie 15.54 kurs EUR/PLN rośnie o 0,49 proc. do 4,7255, a USD/PLN zwyżkuje o 1 proc. do 4,6651. Na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,5 proc. do 1,0113.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu ostatnie dni przyniosły wyraźne wzrosty rentowności i również to moim zdaniem należy wiązać z czynnikami globalnymi. Najbliższe sesje mogą przynieść kontynuację tych trendów" – powiedział strateg PKO BP.

Jak wskazał ekspert, jeśli tak będzie, to w przypadku krajowych obligacji 2-letnich i 10-letnich możemy łamać poziomy odpowiednio 7 proc. i 6 proc.

Ekonomista dodał, iż w najbliższy piątek na rynku pojawi się szereg krajowych danych makro, które zapewne pokażą postępujące spowolnienie aktywności gospodarczej i nie będą wspierały złotego.

"Dane te mogą być jednak argumentem za szybszym kończeniem cyklu podwyżek stóp przez RPP, a to może w pewnym stopniu wpłynąć pozytywnie na rentowność krajowego długu" - powiedział.

"Patrząc na rynek w dłuższej perspektywie i to zarówno na rynek złotego jak i długu, wydaje się, że obecne tendencje mogą być kontynuowane aż do wrześniowych posiedzeń banków centralnych" – podsumował strateg PKO BP.

W piątek, 19 sierpnia o godzinie 10.00 GUS poda szereg danych makro z Polski za lipiec 2022. Będą to dane na temat cen i dynamiki produkcji, wynagrodzenia i zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Najbliższe, decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 7 września, a Fed 21 września.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,4 pb. do 2,851 proc., a niemieckich idą w górę o 0,2 pb. do 1,0825 proc.

czwartek czwartek środa 15.57 9.40 15.53 EUR/PLN 4,7254 4,7175 4,6976 USD/PLN 4,6669 4,6438 4,6208 CHF/PLN 4,8936 4,8708 4,8458 EUR/USD 1,0125 1,0159 1,0166 OK0724 6,729 6,760 6,666 DS0727 6,10 6,11 5,96 DS0432 5,78 5,77 5,64

