- Bramy i furtki nie otworzysz już „na zewnątrz”
- Koniec z kolcami i drutem kolczastym
- Furtka dla wszystkich - także dla osób z niepełnosprawnościami
- Kogo dotyczą zmiany?
- Po co te zmiany w prawie budowlanym?
- Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Bramy i furtki nie otworzysz już „na zewnątrz”
To jedna z najważniejszych zmian. Zgodnie z projektem nowych przepisów brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik, ulicę czy przestrzeń publiczną. Celem tej zmiany jest bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza przy wąskich chodnikach i posesjach blisko drogi.
Dotychczas wiele bram uchylnych otwierało się właśnie na zewnątrz, co niekiedy powodowało zagrożenie lub kolizje z przechodniami i rowerzystami.
Koniec z kolcami i drutem kolczastym
Nowe Warunki Techniczne zakładają też zakaz montowania ostrzy, szkła, drutu kolczastego i kolców na ogrodzeniach do wysokości 2,2 metra, wyjątkiem będą jedynie obiekty o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa np. zakłady karne.
Do tej pory próg ten wynosił 1,8 metra, więc przepisy się zaostrzają. Zmiana ma chronić szczególnie dzieci i zwierzęta przed skaleczeniami.
Furtka dla wszystkich - także dla osób z niepełnosprawnościami
Nowe prawo uwzględnia też wymogi dostępności:
- w budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, furtka nie może utrudniać wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami,
- minimalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 m,
- a brama wjazdowa - minimum 2,4 m w świetle.
To krok w stronę bardziej uniwersalnego projektowania przestrzeni, która ma być dostępna nie tylko dla pełnosprawnych użytkowników.
Kogo dotyczą zmiany?
Nowe przepisy nie obejmą istniejących ogrodzeń, o ile nie będą one modernizowane. Dotyczą natomiast:
- nowych inwestycji,
- przebudów i remontów wymagających pozwolenia na budowę.
W praktyce, jeśli planujesz wymianę bramy lub furtki po 20 września 2026, musisz dostosować się do nowych zasad.
Po co te zmiany w prawie budowlanym?
Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa, estetyki i dostępności przestrzeni publicznej. Projekt jest częścią szerokiej nowelizacji Warunków Technicznych, która obejmie też m.in. efektywność energetyczną, akustykę i dostępność budynków.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Zgodnie z projektem rozporządzenia główne zmiany dotyczące m.in. ogrodzeń, bram i furtek mają wejść w życie 20 września 2026.
Źródło: Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (projekt z 2025 r.)