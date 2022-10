W tym tygodniu kurs dolara powrócił do ponad 5 zł. Powyżej tej bariery wyceniany jest także frank szwajcarski. Tylko od początku 2022 r. złoty osłabił się wobec tych dwóch walut odpowiednio o 24 i 14 proc. Kurs euro zbliża się do 4,9 zł.

Ostatnie dane z rynku pracy w USA potwierdziły przekonanie, że Fed nie będzie w najbliższym czasie wstrzymywał się z podwyżkami stóp procentowych, więc dolar może nadal się umacniać. Przypomnijmy, że we wrześniu w Stanach przybyło więcej miejsc w pracy w sektorze pozarolniczym, niż sądzili ekonomiści, a stopa bezrobocia spadła do 3,5 proc. z 3,7 proc. Fed na ostatnim posiedzeniu podniósł stopę funduszy federalnych o 0,75 pkt proc., do przedziału 3-3,25 proc. Prognoza Bloomberg Economics mówi, że na koniec tego roku stopa podskoczy do 4,25-4,5 proc.