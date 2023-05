We wtorek ok. godz. 17.05 polska waluta traciła do euro, dolara i franka. Euro było wyceniane na 4,53 zł, dolar na 4,22 zł, a frank szwajcarski na 4,67 zł.

We wtorek po południu euro umacniało się o blisko 0,3 proc. Za wspólną walutę trzeba było zapłacić 4,53 zł. Złoty tracił również do dolara (0,22 proc.), który kosztował 4,22 zł. Najwięcej, bo ponad 0,4 proc. polska waluta traciła do franka szwajcarskiego, który był wyceniany na 4,67 zł. Reklama We wtorek ok. godz. 7.15 euro kosztowało 4,52 zł, dolar 4,22 zł, a frank szwajcarski blisko 4,67 zł. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję