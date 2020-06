Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus". Jednak w tym roku - jak przypomina resort rodziny - jest inaczej i rodzice nie muszą składać od lipca wniosków na nowy okres świadczeniowy

"W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r." – tłumaczy szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Jak wskazuje szefowa resortu rodziny, od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

"Wtedy, by uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać przez internet od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia. Rodzice nie muszą się martwić, w tym roku nie muszą składać nowych wniosków, a gdy przyjdzie na to czas, będziemy szeroko informować o nowo obowiązujących terminach" – zapewnia minister Maląg.

Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według szacunków resortu ze wsparcia może skorzystać ok. 6,8 mln dzieci.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/