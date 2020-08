Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Odbicie sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej wskazują na wzrost PKB w III kw. wynoszący ok. 4-5% kw/kw, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

"Ostatnie dane makro z Polski: A. Trzeci najniższy spadek PKB w UE (-8,2%), B. Rekordowa nadwyżka w bilansie handlowym i stabilny PLN, C. Druga najniższa stopa bezrobocia w UE, D. Odbicie sprzedaży i produkcji wskazujące na wzrost PKB w III kw. ok. 4-5% kw/kw. E. Stabilna syt. fin. firm" - napisał Borys na swoim profilu na Twitterze.

Dziś rano Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w szybkim szacunku danych, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 8,2% r/r w II kw. 2020 r. wobec 2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9%.

Wcześniej GUS podał, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2020 r. była o 8,1% wyższa w porównaniu z majem 2020 r.

GUS informował też, że w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,6% r/r, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9%.

Dane o produkcji przemysłowej za lipiec Urząd opublikuje 20 sierpnia, a o sprzedaży detalicznej - 21 sierpnia.

(ISBnews)