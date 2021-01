Maląg przekonywała na konferencji prasowej, że "przez ostatnie 5 lat polityka odpowiedzialnego rozwoju Polski oparta była przede wszystkim na silnej rodzinie".

Mówiąc o świadczeniu 500 plus, zaznaczyła, że "to największe wsparcie, jakie zostało zaproponowane polskim rodzinom po okresie transformacji".

"Miesiąc w miesiąc 6,6 mln dzieci otrzymuje to świadczenie. Do tej pory przeznaczyliśmy na to 134 mld złotych. To inwestycja w kapitał ludzki i podniesienie godności polskiej rodziny" – wskazywała minister.

Maląg przypomniała jednocześnie, że w tym roku należy pamiętać, aby złożyć wniosek o 500 plus, bo kończy się okres rozliczeniowy tego świadczenia.

"Nowe wnioski trzeba złożyć na okres od 1 czerwca 2021 r. do 30 maja 2022 r." – wskazała.

Poinformowała, że od 1 lutego będzie można je składać drogą elektroniczną, przez bankowość elektroniczną, system Empatia lub system PUE ZUS. Możliwość wnioskowania drogą papierową rozpocznie się od 1 kwietnia.

Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku. Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.

Program "Rodzina 500 plus" zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.(PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

dst/ joz/