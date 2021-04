Wiceminister, goszcząc w programie "Polityczne Graffiti" Polsat News powiedziała, że "po półtora roku walki z pandemią dzisiaj brakuje w gospodarce każdej gałęzi, która jest zamknięta". Jak dodała, każde z działających w Polsce 2,5 mln przedsiębiorstw i działalności gospodarczych jest cennych, "oby były jak najszybciej odmrażane".

Semeniuk, odpowiadając na pytanie o to, które branże będą odmrażane jako pierwsze, powiedziała, że trzeba poczekać na oficjalne decyzje w tej sprawie, które podejmował będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. "My rekomendujemy odmrażanie poszczególnych gałęzi, mam nadzieję, że również te liczby, które obserwujemy (zakażeń - PAP) pozwolą mieć w tej kwestii kontrolowany optymizm" - oceniła.

"Od wczoraj funkcjonują salony beauty i szkoły, mówiąc o kolejności odmrażania, mówimy w pierwszej kolejności o branżach, które są najdłużej zamknięte, branży eventowej i gastronomii, oraz o tych, które mogą funkcjonować na otwartej przestrzeni" - powiedziała Olga Semeniuk. Jak podkreśliła, rozważany jest wariant powrotu do znoszenia ograniczeń w taki sposób, jak to miało miejsce w 2020 r. z myślą o wydarzeniach takich, jak komunie i wesela na świeżym powietrzu.

"Mam nadzieję, że z odpowiednim protokołem (sanitarnym - PAP) uda nam się już niedługo otwierać te gałęzie" - stwierdziła i dodała, że jej ministerstwu zależy również na jak najszybszym odmrożeniu pozostałych branż, takich jak np. kluby fitness.

Protokoły bezpieczeństwa

Semeniuk zapytana o protokoły bezpieczeństwa dla poszczególnych branż wskazała, że w myśleniu o nich brane są pod uwagę czynniki takie, jak liczba osób na danej przestrzeni oraz metraż. "Tam, gdzie mówimy o organizacji na otwartej przestrzeni, jest to atut, który bierzemy pod uwagę, wciąż jednak mówimy o zasadach DDMA (dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja - PAP)" - powiedziała wiceminister.

Zdaniem polityk trudno obecnie wskazać, które branże są największym źródłem zakażeń koronawirusem ze względu na obecność kilku wariantów tego patogenu. "Zdecydowaliśmy się, żeby majówka była w ogromnych ograniczeniach, aby efekt mobilności był obniżony do tego, który pozwoli nam wyszczepiać społeczeństwo i powrócić do aktywności gospodarczej już na pewno w okresie wakacyjnym" - zadeklarowała Semeniuk.

Jak wskazała, harmonogram odmrażania gospodarki może ulegać zmianom i jest zależny od wielu czynników. "Mam nadzieję, że restrykcje, w których żyjemy pozwolą nam sukcesywnie odmrażać gospodarkę" - dodała wiceminister.

Olga Semeniuk negatywnie odniosła się do pomysłu wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, który zaproponował wprowadzenie kawiarń dostępnych jedynie dla osób zaszczepionych. "Pan Gowin ma prawo tego typu pomysły sugerować, decyzja należy do większości, ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Szczepionka jest fakultatywna" - powiedziała.

We wtorek spotkanie w Pałacu Prezydenckim m.in. w sprawie odmrażania gospodarki

Na godz. 13. w Pałacu Prezydenckim zaplanowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wicepremierem Jarosławem Gowinem i z szefem KPRM Michałem Dworczykiem - poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Tematem spotkania ma być m.in. odmrażanie gospodarki - dodała.

"Dzisiaj o 13.00 w Pałacu Prezydenckim odbywa się spotkanie pod przewodnictwem pana prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Gowinem. Ja również będę w nim brała udział, jak również minister Michał Dworczyk. Będziemy rozmawiali o procesie szczepień wśród pracowników, pracodawców, ale ogólnie również o sytuacji stabilnego - mam nadzieję - odmrażania gospodarki w najbliższych tygodniach" - powiedziała we wtorek w TVP1 Semeniuk.

Semeniuk była pytana o to, które branże będą odmrażane jako pierwsze. Ja wskazała, trzeba poczekać na oficjalne decyzje w tej sprawie.

"Jutro na pewno minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi harmonogram na najbliższe tygodnie funkcjonowania różnych gałęzi gospodarczych w różnym reżimie sanitarnym. Dzisiaj widzimy, że bierzemy pod uwagę regionalizację. Ta regionalizacja mam nadzieję, że będzie zdawała swój egzamin" - powiedziała.

Jednocześnie zaznaczyła, że w środę jest spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podjęte odpowiednie decyzje, a po nim minister Niedzielski je zakomunikuje.

Semeniuk odniosła się również do zamkniętych na majówkę hoteli dla turystów.

"Na majówkę nie otwieramy hoteli. Chcemy doprowadzić do stabilnego efektu spadku mobilności, po to, by w tym czasie wyszczepiać jak największą część populacji, i mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym wchodzić już w normalną stabilność społeczną, zdrowotną i gospodarczą" - powiedziała