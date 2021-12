Poprawkę, w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożył Krzysztof Tchórzewski.

"Mimo że została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia. Zgłaszam dodatkową poprawkę do projektu ustawy, żeby dodatek osłonowy (był - PAP) w powiększonej wielkości do 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 750 zł na gospodarstwo domowe składającego się z dwóch do trzech osób, 1062,50 zł dla czterech i pięciu osób i najwyższy, powyżej sześciu osób - 1437,50. W artykule 16 miałby wtedy brzmienie że w 2022 roku kwota będzie wynosiła 4 mld 700 mln zł" - powiedział Tchórzewski.

Jak mówił, ta zmiana ma na celu ochronę gospodarstwa domowego zagrożonego ubóstwem energetycznym ze względu na bardzo dynamiczny wzrost cen węgla zarówno na globalnym oraz na krajowym rynku w bieżącym roku. "Zwiększenie tego dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel dla celów ogrzewania indywidualnego, ma na celu ochronę odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca, które są obecnie zauważalne i które przekładają się na wymierny wzrost kosztów ogrzewania" - dodał.

W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. Środki na wypłatę dodatków będą pochodzić z budżetu państwa i ze sprzedaży (w drodze aukcji) uprawnień do emisji CO2.

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z projektem, ma przysługiwać osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski