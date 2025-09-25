Darmowa woda w Polsce – wszystko za sprawą ustawy o jakości wody pitnej

Nowa ustawa ma zagwarantować każdemu Polakowi bezpieczną i czystą wodę – od ujęcia aż do kranu. Dokument nakłada dodatkowe obowiązki zarówno na zarządców infrastruktury wodociągowej, jak i właścicieli budynków wielorodzinnych.

Głównym celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Nie bez znaczenia są też kwestie finansowe. Jak podkreśla Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – dzięki większej świadomości dotyczącej jakości wody będziemy mogli bez obaw wybierać wodę z kranu zamiast tej butelkowanej.

Bezpłatna woda w restauracjach i kawiarniach

Posłowie proponują, aby każdy klient restauracji, kawiarni czy innego lokalu gastronomicznego miał prawo do darmowego pół litra czystej wody z kranu. Rozwiązanie ma zachęcać do picia wody kranowej zamiast butelkowanej.

Według pomysłodawców, poprawka jest korzystna zarówno dla środowiska, jak i dla portfeli konsumentów. Dzięki nowym regulacjom woda z kranu ma być bezpieczna do picia w każdym miejscu – w domach, szkołach czy miejskich poidłach. Zmniejszeniu ma ulec także ilość sprzedawanej wody butelkowanej, która już wkrótce zostanie objęta obowiązkową kaucją.

Kto zapłaci za darmową wodę?

Wprowadzenie poprawki oznacza dodatkowe koszty dla restauratorów. Darmowe pół litra wody dla każdego klienta może generować zauważalne zużycie w dużych lokalach gastronomicznych.

Posłowie uspokajają jednak, że ceny wody w Polsce są stosunkowo niskie, a podawanie jej będzie odbywało się wyłącznie na życzenie klienta. Wiele zależy więc od tego, czy Polacy faktycznie przekonają się do picia wody kranowej.

Jaką cenę obecnie płacą Polacy za 1 litr wody?

W Warszawie od 12 lipca 2024 r. obowiązują stawki, które kształtują się następująco:

w pierwszym roku – 5,43 zł/m³ wody,

w drugim roku – 5,90 zł/m³ wody,

w trzecim roku – 6,35 zł/m³ wody.

Większe zużycie wody oznacza także więcej ścieków. Ceny w Warszawie przedstawiają się tak:

w pierwszym roku – 8,29 zł/m³ ścieków,

w drugim roku – 9,02 zł/m³ ścieków,

w trzecim roku – 9,68 zł/m³ ścieków.

Polacy piją za mało wody – niepokojące badania

W tym aspekcie, na tle innych krajów wypadamy bardzo słabo. Z badań PBS, przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze”1, wynika, że:

co dziesiąty Polak w ogóle nie pije wody,

ponad 80% z nas spożywa jej zbyt mało w ciągu dnia,

tylko 6% pije odpowiednią ilość wody,

większość osób wypija zaledwie 3–4 szklanki dziennie, czyli około 1 litr, podczas gdy eksperci zalecają co najmniej dwa razy więcej.

Eksperci ostrzegają, że sięganie po wodę dopiero w momencie odczuwania pragnienia oznacza już częściowe odwodnienie organizmu.

Od kiedy darmowa woda w Polsce?

Nowe przepisy mają wejść w życie w lipcu 2026 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się do regulacji, a klienci – na wyrobienie nawyku korzystania z prawa do darmowej wody w lokalach gastronomicznych. Jak podkreśliła marszałkini Magdalena Biejat, lipiec to doskonały termin na wprowadzenie takich przepisów, ponieważ właśnie wtedy zapotrzebowanie na wodę jest największe.

