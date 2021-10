Jak wynika z danych opublikowanych w czwartek przez brytyjski urząd statystyczny ONS, w 2020 r. w Anglii i Walii urodziło się 613 936 żywych dzieci, co jest spadkiem o 4,1 proc. w stosunku do 2019 r. i najniższą liczbą od 2002 r. Natomiast współczynnik dzietności zmniejszył się do najniższego poziomu w historii i wyniósł w zeszłym roku 1,59.

Spośród tych prawie 614 tys. dzieci, 29,2 proc. zostało urodzone przez matki, które same urodziły się poza Wielką Brytanią. Jest to najwyższy odsetek, od kiedy ONS zaczął w 1969 r. prowadzić takie statystyki, i kontynuacja widocznego od lat trendu wzrostowego.

W zeszłym roku nastąpiła jednak istotna zmiana, jeśli chodzi o pochodzenie tych urodzonych za granicą matek. Począwszy od 2010 r., najwięcej nowo narodzonych dzieci przez zagraniczne matki rodziły Polki. Ale w 2020 r. spadły one na trzecie miejsce - za matkami urodzonymi w Pakistanie i Rumunii.

Przy czym zmiana kolejności nie wynika z tego, że Pakistanki i Rumunki zaczęły rodzić więcej dzieci, bo w ich przypadku liczby w ostatnich latach są w miarę stałe, lecz z tego, że wyraźnie zmniejsza się liczba dzieci rodzonych przez matki pochodzące z Polski. 14,6 tys. dzieci urodzonych w Anglii i Walii przez Polki to o ponad 2 tys. mniej niż rok wcześniej oraz ponad 8 tys. mniej niż w roku 2015, gdy odnotowano rekordową liczbę 22 928 dzieci. Jest to najniższa liczba dzieci urodzonych przez matki urodzone w Polsce od 2007 r., gdy wynosiła ona 11,9 tys.

W 2020 r. zanotowano także najniższą od co najmniej 2007 r. liczbę dzieci urodzonych w Anglii i Walii, których ojcami byli Polacy - 10 542. Zauważalna różnica w porównaniu z liczbą dzieci urodzonych przez Polki wynika z faktu, że jest pewien odsetek przypadków, gdzie ojciec dziecka jest nieznany, poza tym znacznie częstsze są przypadki, gdy Polki mają dzieci z mężczyznami urodzonymi w innych krajach niż Polska, od sytuacji, gdy Polacy mają dzieci z kobietami urodzonymi poza Polską. Spośród tych 10 542 urodzonych dzieci, których ojcami są Polacy, w 9330 przypadkach również matka była Polką.

Podane w czwartek statystyki na temat dzieci są kolejnym potwierdzeniem zmniejszającej się liczby Polaków w Wielkiej Brytanii. Według szacunków podanych przez ONS w połowie września, na koniec 2020 r. w tym kraju mieszkało 738 tys. obywateli polskich, co oznacza spadek o 283 tys. w stosunku do odnotowanego w 2012 r. szczytu.