Jeden program, trzy różne wypłaty. Rodzic wybiera

Program „Aktywny Rodzic” został podzielony na trzy warianty wsparcia. Nie są one łączone, czyli na jedno dziecko można wybrać tylko jedno świadczenie, ale to rodzic decyduje, które rozwiązanie najlepiej pasuje do jego sytuacji.

Wsparcie obejmuje dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, a wybór dotyczy każdego dziecka osobno. Dostępne są trzy opcje:

„aktywni rodzice w pracy",

„aktywnie w żłobku",

„aktywnie w domu".

1 500 zł lub 1 900 zł miesięcznie za aktywność zawodową

Wariant „aktywni rodzice w pracy” jest skierowany do osób, które łączą opiekę nad dzieckiem z aktywnością zawodową.

Najważniejsze zasady:

1 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące,

miesięcznie przez 24 miesiące, 1 900 zł miesięcznie, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,

Przy czym nie ma kryterium dochodowego, świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. To aktualnie najwyższa stała kwota wsparcia przewidziana w programie.

Pieniądze na żłobek, klub dziecięcy lub opiekuna. Limit opłat

Druga opcja, czyli „aktywnie w żłobku”, zastąpiła wcześniejsze dopłaty do opieki instytucjonalnej.

W tym wariancie:

świadczenie przysługuje dzieciom korzystającym ze żłobka , klubu dziecięcego lub opieki dziennej,

, klubu dziecięcego lub opieki dziennej, wynosi do 1 500 zł miesięcznie lub do 1 900 zł przy niepełnosprawności,

W tym przypadku wysokość miesięcznej opłaty, którą ponosisz za pobyt dziecka w żłobku nie może przekroczyć faktycznych kosztów ponoszonych przez rodzica, placówki z opłatą powyżej 2 200 zł miesięcznie nie są objęte programem. To rozwiązanie ma realnie obniżyć koszty opieki nad najmłodszymi dziećmi.

500 zł miesięcznie przez dwa lata. Dla tych, którzy zostają w domu

Trzeci wariant to „aktywnie w domu”. Jest on przeznaczony dla rodziców, którzy:

nie spełniają warunków pozostałych świadczeń,

albo świadomie ich nie wybierają.

Zasady są proste - 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. Niestety w tym przypadku nie ma możliwości wyboru wyższej kwoty przez krótszy czas, jak było wcześniej w rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Wypłaty bez względu na dochody. Kiedy pieniądze trafią na konto?

Program nie wprowadza progów dochodowych – o wysokości wsparcia decyduje wybrany wariant, a nie zarobki rodziny.

Terminy wypłat: