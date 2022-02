„Osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą złożyć samodzielnie zeznanie roczne albo nic nie robić do 2 maja - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2021 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT” – napisano w komunikacie opublikowanym w piątek na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Przypomniano w nim, że jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie – co można zrobić w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl - zwrot nadpłaty podatku trwa do 45. dni. W przypadku zeznań złożonych na papierze, okres zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Jak wskazano w komunikacie MF, do uzyskania zwrotu nadpłaty konieczne jest zgłoszenie rachunku do urzędu skarbowego. Można to zrobić albo w zeznaniu podatkowym, albo składając specjalny formularz ZAP-3. Nie trzeba zgłaszać numeru rachunku, jeśli został on zgłoszony wcześniej i nadal jest aktualny.

„Emeryci lub renciści, którzy otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym. Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1 proc. podatku, również nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 marca 2022 r. nie zostanie odwołany stan epidemii” – podano w komunikacie MF.

Zaznaczono w nim także, że jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1 proc. na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Zrobi to za niego urząd skarbowy za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym. Dodano, że jeśli jednak podatnik chce zmienić organizację, której zamierza przekazać 1 proc. podatku, to musi ją wskazać w zeznaniu, które składa do urzędu skarbowego.

Resort finansów zaznaczył, że wskazana przez podatnika organizacja pożytku publicznego musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP. Jeśli więc podatnik chce, aby jego 1 proc. trafił do organizacji, którą wskazał w poprzednim roku, musi być ona w aktualnym wykazie, jeśli pieniądza mają do niej trafić.