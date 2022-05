Instytut Badań Pollster spytał respondentów, co seniorzy powinni otrzymać: czternastkę czy drugą waloryzację. Za drugą waloryzacja opowiedziało się 40 proc. badanych, za czternastką - 29 proc. ankietowanych, a 31 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

"Ekspertów, którzy od dawna przekonują do drugiej waloryzacji, ten wynik sondażu nie dziwi" - napisano. "Polacy potrafią liczyć i wiedzą, co jest bardziej korzystne. Widać też, że do opinii publicznej trafiły argumenty ekonomistów" - powiedział Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego, cytowany w czwartkowym wydaniu "Super Expressu". "Czternastka jest poza tym rozwiązaniem sprzecznym z zasadą ubezpieczeń społecznych, a jej wypłacenie dodatkowo zwiększy inflację" - podkreślił.

Sondaż wykonano w dniach 27–28 kwietnia 2022 r. na próbie 1046 dorosłych Polaków.