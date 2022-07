„Nie przesądzam, kiedy próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł będą podwyższane, nie jest automatycznie wpisane w system podatkowy, wymaga zmian legislacyjnych” – powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń na konferencji prasowej.

Dodał, że w tym roku doszło do skokowego podniesienia zarówno kwoty wolnej do 30 tys. zł, jak i progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.

„Czy kwota wolna i próg podatkowy będą podwyższane? Z całą pewnością, ale to nie będzie automatyczne. Będziemy analizować sytuację w kolejnych latach podatkowych” – dodał. (PAP)

Soboń: Ulgi podatkowe pozostają w niezmienionym kształcie

Ulgi podatkowe jak ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, czy na zabezpieczenie emerytalne pozostają od stycznia tego roku w niezmienionym kształcie - powiedział podczas środowej konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

"Między innymi ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, czy ulga na zabezpieczenie emerytalne to są ulgi, co do których, aby można było skorzystać z odpisu od podstawy opodatkowania należy spełnić określone warunki i te ulgi po pierwszym stycznia 2022 roku pozostają w niezmienionym kształcie. Podatnicy mogą z nich korzystać tak jak korzystali do tej pory" - powiedział Soboń.

Dodał, że w przypadku ulgi rehabilitacyjnej zwiększony został zakres możliwości jej stosowania.

Wiceminister powiedział też, że dobre rozwiązania, jakimi są ulgi podatkowe, rząd uzupełnił powszechnym rozwiązaniem, jakim jest wysoka kwota wolna, która "powoduje, że dla wielu podatników nawet brak jakichkolwiek ulg oznacza zero złotych podatku".

autor: Marek Siudaj